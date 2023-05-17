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17 мая 2023, новость

Караулова рассказала, как стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?»

Новая ведущая популярной викторины призналась, что приняла предложение не раздумывая
Юлианна Караулова в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Певица Юлианна Караулова в беседе с «Телепрограммой» рассказала, что для нее стало неожиданным предложение быть ведущей интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?».

«Я мечтала о том, что когда-нибудь буду вести передачу на центральном канале. Но такое предложение... Конечно, я сразу согласилась. Задала пару уточняющих вопросов, которые были важны для меня на тот момент, но согласилась сразу. И ждала съемки — переживала, предвкушала», — призналась звезда.

Караулова вместе с Тимуром Соловьевым пять лет назад стала победительницей программы. Участники сумели выиграть главный приз — 3 млн рублей. После этого никому не удавалось показать столь высокий результат.

Артистка рассказала, что в редакции шоу работает много женщин. По словам Карауловой, она переживала перед пилотным выпуском с ее участием из-за стереотипов. «Почему-то принято думать, что интеллектуалы у нас чаще мужчины. Нет, это не так. И мне приятно вместе с прекрасными хрупкими девушками, которые делают "Кто хочет стать миллионером?", рушить этот стереотип», — поделилась она.

Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на «Первом канале» на протяжении 16 лет.  После выхода первого выпуска шоу с новой ведущей Дибров признался, что не смотрел его, и заявил, что оценивать Караулову на этом посту не его задача, а зрителя.

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