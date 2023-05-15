Регина Тодоренко проходит курс медработника для новой роли

О каком именно проекте, идет речь, звезда не уточнила. «[Нужно] пройти короткий курс медработника — это подготовка к роли. Съемки через неделю, а я должна уметь делать уколы, ставить капельницы, делать массаж сердца и искусственное дыхание», — поделилась Тодоренко в личном блоге.

Телеведущая призналась, что не всегда успевает вовремя сделать все свои дела по работе. По словам Тодоренко, за годы в творческой профессии ей так и не удалось «рационально распределять время». Она пошутила, что из-за сильной загруженности не высыпается и даже иногда не успевает «сходить в туалет».