Наверх
12 мая 2023, новость

Путин присвоил Угольникову звание народного артиста России

Режиссер и продюсер целого ряда военных фильмов был отмечен почетным званием
Игорь Угольников

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении актеру, режиссеру, гендиректору киностудии «Военфильм» Игорю Угольникову звания народного артиста России. Указ главы государства об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Игорь Угольников снимался в фильмах «Встретимся на Таити», «Ширли-Мырли». В 90-е годы Угольников прославился пародиями и скетчами на телевидении (шоу «Оба-на!» и «Доктор Угол»). В 2002 году снял свой первый полнометражный фильм «Казус Белли», позже на экраны вышли и другие его продюсерские проекты: «Брестская крепость», «Батальонъ», «Подольские курсанты», «Девятаев», «Позывной “Журавли”» и другие.

Кроме того, звание заслуженного артиста России присвоили артисту Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимиру Агафонову, артисту Костромского драматического театра имени Островского Алексею Галушко, артистке астраханского Театра юного зрителя Марине Захаровой и другим.

Артист балета Андрис Лиепа награжден Орденом Почета, а профессор кафедры «Российского института театрального искусства — ГИТИСа» Наталья Зверева — Орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее сообщалось, что Путин присвоил звание народного артиста России звезде «Папиных дочек» Андрею Леонову.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Брестская крепость
Подольские курсанты
Безрукова, Иванова, Волкова: звезды и победители на закрытии ММКФ 2023
Оба-на!
299 р.
Позывной «Журавли»
Путин присвоил звезде «Папиных дочек» звание народного артиста России
Казус Белли
Девятаев
Климова, Мороз, Эрнст с женой: звезды на вручении премии АПКиТ
Игорь Угольников
1 р.
Батальонъ
Путин обратил внимание на отсутствие Полунина на награждении в Кремле
Иван Янковский получил приз как самый оригинальный актер
Песня от Гаги, триумф «Все везде и сразу» и много слез: как прошел «Оскар 2023»
Путин наградил режиссера Учителя орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Машков прокомментировал слова Путина о поддержке культуры
Климова, Зудина, Янковский: все звезды на вручении премии «Золотой орел 2023»
Критики назвали лучший фильм 2022 года
Аронова, Гришаева, Ланская на вручении премии «Хрустальная Турандот»
Путин поздравил Алису Фрейндлих с 88-летием
Названы лучшие фантастические фильмы года
Назван победитель Лондонского кинофестиваля
Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство
Стало известно о последнем недоснятом фильме с Пускепалисом
Названы лучшие сериалы и актеры года — победители премии «Эмми 2022»
От Денев до Клинтон: звезды на открытии 79-го кинофестиваля в Венеции
Путин наградил Николая Дроздова орденом
Шпица, Боярская, Пересильд с дочкой: звезды на кинофестивале «Короче»
Ассоциация голливудских критиков назвала лучшие фильмы и сериалы года
Дженнифер Лопез не сдержала слез на вручении премии
От Узерли до Бони: звезды на открытии Каннского фестиваля 2022
Турман, Кунис и Зендая: все звезды на премии «Оскар 2022»
Елизавета Янковская получила приз на американском фестивале
Критики назвали лучшие фильмы 2021 года
От Эммы Уотсон до Сальмы Хайек: звезды на кинопремии BAFTA 2022
Названы лучшие иностранные фильм и сериал
Американские актеры назвали лучшие фильмы и сериалы 2021 года
Кидман, Уинслет и другие: названы лауреаты «Золотого глобуса»
Фильм с Юрой Борисовым номинирован на «Золотой глобус 2022»
Названы «Женщина года» и «Актриса года»
Наталия Орейро получила российское гражданство
Названы лучшие актеры и сериалы года по версии «Эмми»
Шпица, Волкова, Толкалина: все звезды на «Кинотавре 2021»
Джонни Депп получит почетную премию на международном фестивале
Аронову и Железняк наградили за лучшие роли в театре
Хелена Бонем Картер, Пол Мескал и другие на церемонии BAFTA
Брежнева, Лобода, Dava, Бородина: звезды на музыкальной премии
Муж облил Скарлетт Йоханссон зеленой слизью на вручении премии
Кудрявцева захотела поговорить с Путиным о жизни в своем шоу
Зудина, Снигирь с Цыгановым, Высоцкая с мужем на «Нике 2021»
Рекорд Хопкинса и триумф разнообразия: как прошел «Оскар 2021»
Хопкинс и другие: названы победители премии «Оскар 2021»
Назван лучший фильм года по версии Британской академии кино
Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара»
От Боузмана до «Манка»: полный список номинантов «Оскара 2021»
Юппер, Ардан и Мастроянни: все звезды на «французском "Оскаре"»
Роберт Дауни-мл. выдвинут на «Золотую малину» как худший актер
Борисов, Ефремов, Хаматова номинированы на премию «Ника»
Новые трейлеры
Голова-жестянка
Трейлер
Ходячие мертвецы: Мертвый город
Трейлер (англ.)
Чужестранка
Трейлер (7 сезон, англ.)
Основание
Тизер (2 сезон, англ.)
Моя большая греческая свадьба 3
Трейлер (англ.)
Бедные-несчастные
Тизер (англ.)
Молодой Папа
Трейлер (англ.)
Переполненная комната
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь