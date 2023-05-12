Путин присвоил Угольникову звание народного артиста России

Игорь Угольников снимался в фильмах «Встретимся на Таити», «Ширли-Мырли». В 90-е годы Угольников прославился пародиями и скетчами на телевидении (шоу «Оба-на!» и «Доктор Угол»). В 2002 году снял свой первый полнометражный фильм «Казус Белли», позже на экраны вышли и другие его продюсерские проекты: «Брестская крепость», «Батальонъ», «Подольские курсанты», «Девятаев», «Позывной “Журавли”» и другие.