Путин присвоил Угольникову звание народного артиста России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении актеру, режиссеру, гендиректору киностудии «Военфильм» Игорю Угольникову звания народного артиста России. Указ главы государства об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Игорь Угольников снимался в фильмах «Встретимся на Таити», «Ширли-Мырли». В 90-е годы Угольников прославился пародиями и скетчами на телевидении (шоу «Оба-на!» и «Доктор Угол»). В 2002 году снял свой первый полнометражный фильм «Казус Белли», позже на экраны вышли и другие его продюсерские проекты: «Брестская крепость», «Батальонъ», «Подольские курсанты», «Девятаев», «Позывной “Журавли”» и другие.
Кроме того, звание заслуженного артиста России присвоили артисту Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимиру Агафонову, артисту Костромского драматического театра имени Островского Алексею Галушко, артистке астраханского Театра юного зрителя Марине Захаровой и другим.
Артист балета Андрис Лиепа награжден Орденом Почета, а профессор кафедры «Российского института театрального искусства — ГИТИСа» Наталья Зверева — Орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Ранее сообщалось, что Путин присвоил звание народного артиста России звезде «Папиных дочек» Андрею Леонову.