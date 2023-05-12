Звезда боевиков 90-х впервые рассказал о борьбе с онкологией

Дольф Лундгрен | Источник: Legion-Media.ru

Актер Дольф Лундгрен впервые рассказал, что уже в течение восьми лет борется с онкологическим заболеванием. Его слова цитирует Variety.

Врачи впервые обнаружили опухоль у артиста в области почки в 2015 году. «В 2020 году я вернулся в Швецию и сделал МРТ. Медики обнаружили, что в этой области было еще несколько опухолей», — рассказал он. Одно из новообразований стало слишком большим, чтобы его можно было удалить.

Лундгрену пришлось начать системную терапию. Еще несколько опухолей были обнаружены у актера осенью 2021 года, когда он прибыл в Лондон для съемок продолжений «Аквамена» и «Неудержимых». «Я спросил доктора: "Как ты думаешь, сколько мне осталось?" По-моему, он сказал два или три года, но по его голосу я понял, что он, вероятно, думал, что меньше», — вспоминает Лундгрен.

Актер рассказал, что второй врач пересмотрел его лечение. Новые методы позволили уменьшить его опухоли примерно на 20-30% в течение трехмесячного периода.