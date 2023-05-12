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12 мая 2023, новость

Моника Беллуччи может сыграть в «Битлджусе 2»

Актриса ведет переговоры с создателями продолжения ленты Тима Бертона
Моника Беллуччи | Источник: Legion-Media.ru

Итальянская актриса Моника Беллуччи ведет переговоры о присоединении к составу черной фэнтези-комедии Тима Бертона «Битлджус 2». Ей может достаться роль жены героя Майкла Китона — призрака Битлджуса, пишет The Hollywood Reporter.

Информации о сюжете предстоящей ленты по-прежнему нет. Известно, что дочь героини Вайноны Райдер из оригинального фильма сыграет звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега.

Также сообщалось, что к актерскому составу присоединился Джастин ТеруМалхолланд Драйв», «Внутренняя империя», «Оставленные»). Китон, Райдер и Кэтрин О'Хара должны вернуться к своим образам из первого «Битлджуса».

Сценарий картины написали создатели «Уэнсдэй» Альфред Гоф и Майлз Миллар. Выход сиквела в прокат назначен на 6 сентября 2024 года.

Сюжет первой части, вышедшей в 1988 году, рассказывал об Адаме и Барбаре Мейтлендах, погибших в автокатастрофе. После смерти герои продолжают мирно существовать в своем доме до тех пор, пока недвижимость не продают бизнесмену Чарльзу Дитцу. Предприниматель переезжает в новый дом с супругой Делией и дочерью Лидией. Мейтленды хотят избавиться от новые владельцы и решают обратиться за помощью к призраку-«биоэкзорцисту» Битлджусу.

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Моника Беллуччи
Monica Bellucci
Малхолланд Драйв
Битлджус
Кэтрин О’Хара
Catherine O'Hara
Джастин Теру
Justin Theroux
Майкл Китон
Michael Keaton
Внутренняя империя
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Уэнсдэй
Оставленные
Битлджус 2
Дженна Ортега
Jenna Ortega
Тим Бертон
Tim Burton
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