Моника Беллуччи может сыграть в «Битлджусе 2»

Также сообщалось, что к актерскому составу присоединился Джастин Теру (« Малхолланд Драйв », « Внутренняя империя », « Оставленные »). Китон, Райдер и Кэтрин О'Хара должны вернуться к своим образам из первого « Битлджуса ».

Сюжет первой части, вышедшей в 1988 году, рассказывал об Адаме и Барбаре Мейтлендах, погибших в автокатастрофе. После смерти герои продолжают мирно существовать в своем доме до тех пор, пока недвижимость не продают бизнесмену Чарльзу Дитцу. Предприниматель переезжает в новый дом с супругой Делией и дочерью Лидией. Мейтленды хотят избавиться от новые владельцы и решают обратиться за помощью к призраку-«биоэкзорцисту» Битлджусу.