Моника Беллуччи может сыграть в «Битлджусе 2»

Итальянская актриса Моника Беллуччи ведет переговоры о присоединении к составу черной фэнтези-комедии Тима Бертона «Битлджус 2». Ей может достаться роль жены героя Майкла Китона — призрака Битлджуса, пишет The Hollywood Reporter.
Информации о сюжете предстоящей ленты по-прежнему нет. Известно, что дочь героини Вайноны Райдер из оригинального фильма сыграет звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега.
Также сообщалось, что к актерскому составу присоединился Джастин Теру («Малхолланд Драйв», «Внутренняя империя», «Оставленные»). Китон, Райдер и Кэтрин О'Хара должны вернуться к своим образам из первого «Битлджуса».
Сценарий картины написали создатели «Уэнсдэй» Альфред Гоф и Майлз Миллар. Выход сиквела в прокат назначен на 6 сентября 2024 года.
Сюжет первой части, вышедшей в 1988 году, рассказывал об Адаме и Барбаре Мейтлендах, погибших в автокатастрофе. После смерти герои продолжают мирно существовать в своем доме до тех пор, пока недвижимость не продают бизнесмену Чарльзу Дитцу. Предприниматель переезжает в новый дом с супругой Делией и дочерью Лидией. Мейтленды хотят избавиться от новые владельцы и решают обратиться за помощью к призраку-«биоэкзорцисту» Битлджусу.