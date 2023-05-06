Утяшева заявила, что Высоцкая игнорирует приглашение в ее кулинарное шоу

Юлия Высоцкая в шоу «Едим дома»

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала в Telegram-канале, что несколько раз приглашала Юлию Высоцкую принять участие в своем интернет-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Утяшева отметила, что неоднократно звала Высоцкую еще до появления мемов с ней.

«Мы уже несколько раз писали на всевозможные почты Юлии, но пока все безрезультатно. И мы даже не знаем, с чем это связано. Но у меня и моих подписчиков есть жгучее желание узнать рецепт этого суперсупа из раков и этих сырников», — поделилась звезда.

Телеведущая призвала поклонников помочь ей еще раз пригласить Высоцкую на свое шоу. «Давайте мы общими усилиями пригласим Юлию ко мне!» — сказала она. Напомним, у Утяшевой, помимо «Дерзкой готовки», есть телешоу «Вкусно с Ляйсан» на ТВ-3.

В социальных сетях ранее завирусились отрывки авторского кулинарного шоу Юлии Высоцкой «Едим дома», которое выходит на телеканале НТВ с 2003 года. Наиболее популярными стали архивные выпуски, в которых у телеведущей растеклись сырники по сковородке и сгорели шашлыки на мангале.