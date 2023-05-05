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5 мая 2023, статьяТесты

Тест на внимательность: найди Чебурашку среди апельсинов

Внимательно посмотрите на картинку и попробуйте найти на ней знаменитого персонажа

Все знают, что любимый многими с детства персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским и ставший героем мультфильмов, а теперь и полнометражного фильма, обожал цитрусовые. Мы спрятали сразу двух Чебурашек в куче апельсинов — попробуйте найти их как можно быстрее! 

А прежде чем узнать верный ответ, посмотрите, как нейросеть изобразила персонажей мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена», если бы они жили среди нас.

Кстати, современная российская экранизация «Чебурашки», вышедшая в 2023 году, стала самым успешным фильмов за всю историю проката в стране, собрав более 7 миллиардов рублей и возглавив список самых кассовых картин РФ.

А вот и правильный ответ:

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