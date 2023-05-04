Воля назвал сцену Comedy Club «самой тяжелой и самой сложной»

Павел Воля

Юморист Павел Воля назвал шоу Comedy Club «самой тяжелой и самой сложной юмористической сценой в мире». Его слова цитирует РБК.

«Comedy Club — моя любимая и родная сцена. Я всегда очень люблю выходить на нее. Для меня это самая тяжелая и самая сложная юмористическая сцена в мире. Потому что в Comedy нужно выступать с невероятной плотностью шуток в минуту. Для меня это каждый раз вызов», — отметил Воля.

Вместе с этим комик отметил, что ему нравятся выступления практически всех молодых коллег, которые выступают на сцене Comedy Club. Воля признался, что периодически смотрит стендап-шоу «Открытый микрофон».

«Из тех, кто мне периодически попадается, все, что я смотрю, — мне, честно, нравится. Наверное, так я устроен. Не смотрю критически и не оцениваю, просто получаю удовольствие от юмора», — резюмировал Воля.