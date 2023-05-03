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3 мая 2023, новость

Ведущая «Давай поженимся!» высказалась об уходе Tinder из России

Роза Сябитова подчеркнула, что не понимает ажиотажа вокруг ухода Tinder из России
Роза Сябитова

Ведущая программы «Давай поженимся!» на «Первом канале» Роза Сябитова выразила уверенность в том, что уход из России приложения для знакомств Tinder не повлияет существенно на то, как граждане ищут себе пару. Об этом она заявила в беседе с «ФедералПресс».

Сябитова отметила, что не понимает ажиотажа вокруг ухода Tinder из России. «Не питайте иллюзий, что после ухода Tinder у нас все обвалится. Мол, мы перестанем замуж выходить, встречаться, общаться и так далее. Жили без Tinder — и дальше проживем», — заявила сваха. Она добавила, что рассматривает Tinder или другое подобное приложение как способ передачи информации, а не способ знакомства как таковой.

Помимо того, ведущая высказалась о решении Tinder словами «забудем через неделю» и указала, что его место займут аналогичные сервисы. «Молодежь будет чаще знакомиться через другие мобильные приложения. Телеграм-каналы у нас придумывают, во "ВКонтакте" — различные способы знакомства», — заявила Сябитова и указала, что успех в создании пары зависит от людей, а не от приложений.

О том, что Tinder покинет Россию, сообщалось 2 мая. Компания Match Group, владеющая приложением, объявила, что ее бренды завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, комментируя заявление Match Group, назвал уход Tinder из страны небольшой потерей. В то же время он счел, что в России необходимо создать федеральный проект по борьбе с одиночеством.

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