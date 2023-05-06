Наверх
6 мая 2023, статьяОбзоры

Что смотреть по ТВ в майские выходные: телегид на День Победы

На длинные выходные телеканалы подготовили специальную программу, посвященную Дню Победы: военные блокбастеры, громкие премьеры, советские фильмы о войне и спецвыпуски любимых шоу, а наш телегид поможет вам не пропустить все самое интересное

Парад Победы: где и когда смотреть

Безусловно, главным ТВ-событием длинных майских выходных станет трансляция торжественного Парада Победы, который пройдет 9 мая в самом сердце столицы, на Красной площади. Приуроченные к празднику информационные передачи стартуют в эфире рано утром, а сам парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, начнется в 10:00 по московскому времени. Смотреть трансляцию можно будет в прямом эфире на всех основных федеральных каналах.

Вечером, в 18:55, будет объявлена минута молчания в память о павших в борьбе против фашизма.

Современные военные блокбастеры

Кадр из фильма «Нюрнберг»

8 мая «Первый канал» покажет остросюжетную драму «Красный призрак» о легендарном советском «супергерое» — мифической фигуре, которая стала частью фронтового фольклора в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. А 9-го на канале состоится премьера фильма «1941. Крылья над Берлином» о подвиге летчиков-бомбардировщиков, которые совершили первый вылет на Берлин в 1941 году и разрушили миф о непобедимости немецкой армии.

На «России 1» 9 мая выйдет полная версия фильма «Т-34» о подвиге советских танкистов в немецком плену. В вечернем эфире покажут военную драму «Первый Оскар» о создании документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего премию «Оскар» в 1943 году.

Премьера одного из самых ожидаемых российских фильмов 2023 года — исторической драмы о главном судебном процессе XX века «Нюрнберг» состоится после трансляции Парада Победы сразу на четырех телеканалах: НТВ, ТНТ, ТВ-3 и «Пятница!». Также 9-го на ТНТ состоится премьера фильма о легендарном летчике Михаиле Девятаеве в исполнении Павла Прилучного.

За точным временем выхода следите в Телепрограмме.

Советская киноклассика

Кадр из фильма «В бой идут одни "старики"»

День Победы невозможно представить без советских фильмов о войне. 8 мая на «Первом» пройдет показ киноэпопеи «Освобождение» и получившей Золотую ветвь Каннского кинофестиваля драмы «Летят журавли». В день праздника канал покажет любимый военный фильм россиян «В бой идут одни “старики”», а также одну из лучших советских картин о Великой Отечественной войне  «Белорусский вокзал».

В эфир телеканала «ТВ Центр» выйдет двухсерийная драма по повести писателя Бориса Васильева «…А зори здесь тихие». Известные советские фильмы: «Баллада о солдате», «Два бойца», «Живые и мертвые», «Двадцать дней без войны»  можно будет посмотреть на телеканале ОТР.

Телеканал «Мир» 8 и 9 мая покажет все серии знаменитой военной киноэпопеи «Семнадцать мгновений весны».

Военные сериалы

Кадр из сериала «Операция “Неман”»

9 мая на «Первом канале» пройдет показ двух последних сезонов популярного военного сериала о разведчиках  «Диверсант. Крым» и «Диверсант. Идеальный штурм», а «Россия 1» представит новый сериал «Катюша» — драму о военных буднях инженерно-санитарной роты, в которой наравне с людьми служат верные четвероногие друзья человека. 

На телеканале РЕН ТВ 7 мая состоится премьерный показ четырехсерийной военной драмы «Операция “Неман”» о борьбе советских разведчиков с немецкими диверсантами, главные роли в которой исполнили Андрей Смоляков и Сергей Маковецкий. 8-го НТВ представит сериал о бойцах особого отряда «Позывной “Журавли”». На СТС 6-го стартует фантастический сериал «Закрытый уровень» о геймерах, оказавшихся в Беларуси 1941 года, оккупированной фашистами. 

За точным временем выхода следите в Телепрограмме.

Песни и маски: праздничные концерты

7 мая в эфире НТВ состоится специальный выпуск шоу «Маска», завершившегося ранее беспрецедентной победой сразу двух финалистов. Спецвыпуск же будет посвящен юбилею певицы Валерии. Накануне Дня Победы на канале также выйдет телевизионная версия концерта «Я русский» певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN.

В праздничном выпуске программы «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1» прозвучат самые дорогие сердцу композиции о войне и победе в исполнении талантливых певцов из народа, а 9 мая состоится Большой праздничный концерт.

Детям

Кадр из мультфильма «Кот в сапогах»

Маленькие зрители также не останутся без праздничной программы в эти выходные. 6 мая СТС покажет мультфильм об обаятельном «Коте в сапогах» и третью часть франшизы о зеленом огре Шрэке, а 9-го порадует любителей советской анимации мультфильмами о Винни-Пухе и приключениях героев из Простоквашино. На «Пятнице!» выйдет семейный фильм «Мой домашний динозавр», а на «СОЛНЦЕ» — анимационная лента «Королевские каникулы». 8 мая телеканал «Культура» покажет добрую сказку «Приключения Буратино», а на «Карусели» выйдет классика советской мультипликации — мультфильмы «Конек-Горбунок», «Вовка в Тридевятом царстве» и «Бременские музыканты».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Уже онлайн: любопытные киноновинки, которые вы могли пропустить в кино
От «Дикой Розы» до «Просто Марии»: 10 мыльных опер из прошлого, которые смотрели все
Топ-8 продолжений сериалов, которых мы дождались в марте
Что смотрят в мире: 8 заметных киноновинок с начала года
Нельзя пропустить: 12 самых любопытных новых сериалов февраля
Новые сериалы декабря, которые нельзя пропустить
Что смотрят в мире: 13 крупных киноновинок, вышедших за ноябрь
Нельзя пропустить: 12 новых любопытных сериалов ноября
Что смотрят в мире: 10 крупных киноновинок октября
Самые долгожданные продолжения сериалов до конца 2022 года
Нельзя пропустить: 10 новых сериалов первой половины октября
Нельзя пропустить: самые любопытные сериалы второй половины августа
Зона комфорта: сериалы, с которыми можно отдохнуть душой
Нельзя пропустить: 7 новых сериалов первой половины августа
Нельзя пропустить: 7 главных новых сериалов за две недели
Новые трейлеры
Плейлист волонтера
Трейлер
Дюна 2
Трейлер (англ.)
Переводчик
Дублированный трейлер №2
Гран Туризмо
Трейлер (англ.)
После. Навсегда
Дублированный трейлер
Кентавр
Трейлер
Мастер и Маргарита
Трейлер
Повелитель ветра
Тизер-трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь