Что смотреть по ТВ в майские выходные: телегид на День Победы

Парад Победы: где и когда смотреть
Безусловно, главным ТВ-событием длинных майских выходных станет трансляция торжественного Парада Победы, который пройдет 9 мая в самом сердце столицы, на Красной площади. Приуроченные к празднику информационные передачи стартуют в эфире рано утром, а сам парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, начнется в 10:00 по московскому времени. Смотреть трансляцию можно будет в прямом эфире на всех основных федеральных каналах.
Вечером, в 18:55, будет объявлена минута молчания в память о павших в борьбе против фашизма.
Современные военные блокбастеры
8 мая «Первый канал» покажет остросюжетную драму «Красный призрак» о легендарном советском «супергерое» — мифической фигуре, которая стала частью фронтового фольклора в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. А 9-го на канале состоится премьера фильма «1941. Крылья над Берлином» о подвиге летчиков-бомбардировщиков, которые совершили первый вылет на Берлин в 1941 году и разрушили миф о непобедимости немецкой армии.
На «России 1» 9 мая выйдет полная версия фильма «Т-34» о подвиге советских танкистов в немецком плену. В вечернем эфире покажут военную драму «Первый Оскар» о создании документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего премию «Оскар» в 1943 году.
Премьера одного из самых ожидаемых российских фильмов 2023 года — исторической драмы о главном судебном процессе XX века «Нюрнберг» — состоится после трансляции Парада Победы сразу на четырех телеканалах: НТВ, ТНТ, ТВ-3 и «Пятница!». Также 9-го на ТНТ состоится премьера фильма о легендарном летчике Михаиле Девятаеве в исполнении Павла Прилучного.
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Советская киноклассика
День Победы невозможно представить без советских фильмов о войне. 8 мая на «Первом» пройдет показ киноэпопеи «Освобождение» и получившей Золотую ветвь Каннского кинофестиваля драмы «Летят журавли». В день праздника канал покажет любимый военный фильм россиян «В бой идут одни “старики”», а также одну из лучших советских картин о Великой Отечественной войне — «Белорусский вокзал».
В эфир телеканала «ТВ Центр» выйдет двухсерийная драма по повести писателя Бориса Васильева «…А зори здесь тихие». Известные советские фильмы: «Баллада о солдате», «Два бойца», «Живые и мертвые», «Двадцать дней без войны» — можно будет посмотреть на телеканале ОТР.
Телеканал «Мир» 8 и 9 мая покажет все серии знаменитой военной киноэпопеи «Семнадцать мгновений весны».
Военные сериалы
9 мая на «Первом канале» пройдет показ двух последних сезонов популярного военного сериала о разведчиках — «Диверсант. Крым» и «Диверсант. Идеальный штурм», а «Россия 1» представит новый сериал «Катюша» — драму о военных буднях инженерно-санитарной роты, в которой наравне с людьми служат верные четвероногие друзья человека.
На телеканале РЕН ТВ 7 мая состоится премьерный показ четырехсерийной военной драмы «Операция “Неман”» о борьбе советских разведчиков с немецкими диверсантами, главные роли в которой исполнили Андрей Смоляков и Сергей Маковецкий. 8-го НТВ представит сериал о бойцах особого отряда «Позывной “Журавли”». На СТС 6-го стартует фантастический сериал «Закрытый уровень» о геймерах, оказавшихся в Беларуси 1941 года, оккупированной фашистами.
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Песни и маски: праздничные концерты
7 мая в эфире НТВ состоится специальный выпуск шоу «Маска», завершившегося ранее беспрецедентной победой сразу двух финалистов. Спецвыпуск же будет посвящен юбилею певицы Валерии. Накануне Дня Победы на канале также выйдет телевизионная версия концерта «Я русский» певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN.
В праздничном выпуске программы «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1» прозвучат самые дорогие сердцу композиции о войне и победе в исполнении талантливых певцов из народа, а 9 мая состоится Большой праздничный концерт.
Детям
Маленькие зрители также не останутся без праздничной программы в эти выходные. 6 мая СТС покажет мультфильм об обаятельном «Коте в сапогах» и третью часть франшизы о зеленом огре Шрэке, а 9-го порадует любителей советской анимации мультфильмами о Винни-Пухе и приключениях героев из Простоквашино. На «Пятнице!» выйдет семейный фильм «Мой домашний динозавр», а на «СОЛНЦЕ» — анимационная лента «Королевские каникулы». 8 мая телеканал «Культура» покажет добрую сказку «Приключения Буратино», а на «Карусели» выйдет классика советской мультипликации — мультфильмы «Конек-Горбунок», «Вовка в Тридевятом царстве» и «Бременские музыканты».