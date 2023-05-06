Что смотреть по ТВ в майские выходные: телегид на День Победы

Парад Победы: где и когда смотреть

Безусловно, главным ТВ-событием длинных майских выходных станет трансляция торжественного Парада Победы, который пройдет 9 мая в самом сердце столицы, на Красной площади. Приуроченные к празднику информационные передачи стартуют в эфире рано утром, а сам парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, начнется в 10:00 по московскому времени. Смотреть трансляцию можно будет в прямом эфире на всех основных федеральных каналах.

Вечером, в 18:55, будет объявлена минута молчания в память о павших в борьбе против фашизма.

Современные военные блокбастеры

Кадр из фильма «Нюрнберг»

8 мая «Первый канал» покажет остросюжетную драму «Красный призрак» о легендарном советском «супергерое» — мифической фигуре, которая стала частью фронтового фольклора в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. А 9-го на канале состоится премьера фильма «1941. Крылья над Берлином» о подвиге летчиков-бомбардировщиков, которые совершили первый вылет на Берлин в 1941 году и разрушили миф о непобедимости немецкой армии.

На «России 1» 9 мая выйдет полная версия фильма «Т-34» о подвиге советских танкистов в немецком плену. В вечернем эфире покажут военную драму «Первый Оскар» о создании документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего премию «Оскар» в 1943 году.

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Советская киноклассика

Кадр из фильма «В бой идут одни "старики"»

Телеканал «Мир» 8 и 9 мая покажет все серии знаменитой военной киноэпопеи «Семнадцать мгновений весны».

Военные сериалы

Кадр из сериала «Операция “Неман”»

9 мая на «Первом канале» пройдет показ двух последних сезонов популярного военного сериала о разведчиках — «Диверсант. Крым» и «Диверсант. Идеальный штурм», а «Россия 1» представит новый сериал «Катюша» — драму о военных буднях инженерно-санитарной роты, в которой наравне с людьми служат верные четвероногие друзья человека.

На телеканале РЕН ТВ 7 мая состоится премьерный показ четырехсерийной военной драмы «Операция “Неман”» о борьбе советских разведчиков с немецкими диверсантами, главные роли в которой исполнили Андрей Смоляков и Сергей Маковецкий. 8-го НТВ представит сериал о бойцах особого отряда «Позывной “Журавли”». На СТС 6-го стартует фантастический сериал «Закрытый уровень» о геймерах, оказавшихся в Беларуси 1941 года, оккупированной фашистами.

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Песни и маски: праздничные концерты

7 мая в эфире НТВ состоится специальный выпуск шоу «Маска», завершившегося ранее беспрецедентной победой сразу двух финалистов. Спецвыпуск же будет посвящен юбилею певицы Валерии. Накануне Дня Победы на канале также выйдет телевизионная версия концерта «Я русский» певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN.

В праздничном выпуске программы «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1» прозвучат самые дорогие сердцу композиции о войне и победе в исполнении талантливых певцов из народа, а 9 мая состоится Большой праздничный концерт.

Детям