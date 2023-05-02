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2 мая 2023, новость

Космонавты на МКС посмотрели «Вызов» вместе с иностранными коллегами

Первый художественный фильм, снятый в космосе, был хорошо принят иностранными космонавтами
Кадр из фильма «Вызов»

МКС, 2 мая. /ТАСС/. Международный экипаж МКС посмотрел вышедший недавно в прокат российский фильм «Вызов», часть которого снималась на борту станции, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, картину прислали с субтитрами на английском языке, чтобы иностранным коллегам было проще понять. «Наши иностранные коллеги хорошо приняли фильм. И нам было приятно посмотреть, тем более в картине принимали участие много знакомых нам специалистов Центра подготовки космонавтов», — поделился впечатлениями Петелин.

На МКС сейчас несут вахту космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн, Фрэнк Рубио, Вуди Хобург и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан ан-Неяди.

«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции. По сюжету женщине-врачу (эту роль исполнила Юлия Пересильд) в силу обстоятельств пришлось за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.

Для проведения съемок 5 октября 2021 года в космос на корабле «Союз МС-19» на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта.

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