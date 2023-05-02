Лариса Гузеева показала Александра Олешко в инвалидном кресле

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в своих соцсетях фото Александра Олешко в инвалидной коляске. Актриса уточнила, что актер вел таким образом музыкальную программу «Две звезды».
«Сашка Олешко, бедный, разорвал ногу во время спектакля. Он не знал об этом. Отработал спектакль и еще ходил две недели. Вот что значит актерская профессия. И вот сейчас его увозят на каталке», — прокомментировала Гузеева.
Сама Гузеева была приглашена в шоу в качестве члена жюри. Вместе с ней судейские кресла заняли актеры Леонид Ярмольник и Дмитрий Харатьян и музыкант Сергей Жилин, известный телезрителям по проекту «Голос», в котором он отвечает за музыкальное сопровождение.
В конце марта 2023 года стало известно, что Олешко получил травму ноги незадолго до того, как вышел на сцену театра имени Евгения Вахтангова. Сотрудники театра вызвали актеру скорую помощь, так как боль была резкой. Олешко отказался ехать в травмпункт, ему сделали перевязку и укол обезболивающего, после чего он вышел на сцену и доиграл спектакль с растяжением связок.