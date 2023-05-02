Лариса Гузеева показала Александра Олешко в инвалидном кресле

Александр Олешко

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в своих соцсетях фото Александра Олешко в инвалидной коляске. Актриса уточнила, что актер вел таким образом музыкальную программу «Две звезды».

«Сашка Олешко, бедный, разорвал ногу во время спектакля. Он не знал об этом. Отработал спектакль и еще ходил две недели. Вот что значит актерская профессия. И вот сейчас его увозят на каталке», — прокомментировала Гузеева.

Сама Гузеева была приглашена в шоу в качестве члена жюри. Вместе с ней судейские кресла заняли актеры Леонид Ярмольник и Дмитрий Харатьян и музыкант Сергей Жилин, известный телезрителям по проекту «Голос», в котором он отвечает за музыкальное сопровождение.