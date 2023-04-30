Елена Подкаминская появится в сериале «Сергий против нечисти»

Елена Подкаминская на съемках сериала «Сергий против нечисти»

Стартовали съемки финальных серий проекта Kion о борьбе с фольклорной нечистью на улицах современной Москвы «Сергий против нечисти». Помимо звезд сериала Романа Маякина, Лукерьи Ильяшенко и Ирины Розановой, в кадре появится Елена Подкаминская, однако в какой именно роли — не уточняется.

По сюжету третьего сезона сериала, капитан полиции Кракин (Дмитрий Куличков) попал в мир нечисти, а Сергию, Кате и Тетушке удается одержать победу над Вием, как вдруг выясняется, что кто-то из них сам стал чудовищем высшего порядка. С этого момента начинается игра, в которой каждый из героев будет подозревать в себе неладное. Когда беда коснется Кати, Сергий пойдет на крайне любопытную сделку с самой Бабой Ягой, чтобы спасти любимую напарницу.

Елена Подкаминская на съемках сериала «Сергий против нечисти»

В новых сериях, кроме Бабы Яги, зрителей ждут и новые персонажи из мира нечисти – Лихо Одноглазое, гули, джинны-ифриты и многие другие.

Режиссером третьего сезона стал Андрей Волгин, ранее снявший такие фильмы, как «Любовь-морковь: Восстание машин» и «Балканский рубеж».