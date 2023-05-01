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1 мая 2023, статьяОбзоры

Их будут смотреть: 5 новых любопытных сериалов, показанных на ММКФ

Рассказываем, какие российские сериалы, представленные в рамках Московского кинофестиваля 2023, вы будете смотреть в ближайшие месяцы

«Мир! Дружба! Жвачка!», 3 сезон

Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Premier, с 4 мая

Александра Хромова и Егор Губарев на съемках третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» | Источник: Алексей Молчановский

В долгожданном продолжении ностальгического сериала-хита действие перенеслось в 1996 год, на два года вперед после событий второго сезона. Алик (Юра Борисов) снова чудом выжил, Саня (Егор Губарев) расстался с Женькой (Валентина Ляпина) и закончил школу, Вовка (Егор Абрамов) стал отцом и пытается прокормить свою молодую семью, а Илюша (Федор Рощин) всерьез увлекся спортом. Вчерашние подростки стали взрослее, столкнулись с ответственностью и опасностью — теми самыми бандитами из 90-х, не признающими никаких законов и границ.

К касту в третьем сезоне «МДЖ» присоединились Евгений Ткачук, Юрий Кузнецов, Виктор Сухоруков, Варвара Шмыкова и молодая актриса Александра Хромова. А сценаристы Петр Внуков и Александр Белов пообещали более серьезный и драматичный сезон про страх, созвучный современникам, — «перед будущим, перед возможностью потерять все, перед жуткой неопределенностью». Действительно, с первых кадров герои разбиты и потеряны и пытаются отключиться от проблем с помощью музыки, буквально прячась в ларьке с аудиокассетами. Даже знаковый саундтрек получил новое, более печальное звучание. Но самый темный час, как известно, всегда перед рассветом.

Назад в 1996-й: Борисов и молодые звезды на съемках «Мира! Дружбы! Жвачки!»

«Кошка»

Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Start, с 25 мая

Кадр из сериала «Кошка»

Устав прожигать жизнь в наркотическом угаре, главная героиня Оксана Кошкина (Анастасия Тодореску) приезжает в безымянный приморский городок (в европейских домиках угадывается Калининград) и устраивается следователем в отдел по особо важным делам, где два года назад проходила практику. Здесь Кошке придется работать бок о бок с циничным напарником Седовым (Анатолий Белый), с которым у них в прошлом «что-то было». Их первым совместным делом становится исчезновение семилетнего Ильяса, но он оказывается далеко не единственным ребенком, пропавшим в городе за последнее время. Пока Седов обеспечивает безбедное будущее любимой дочери, проворачивая незаконные сделки, Кошкина постепенно обнажает сырую и холодную изнанку этого мирного и благополучного с виду города.

«Кошка» — новый проект Карена Оганесяна, ранее снявшего гораздо более энергичную и непредсказуемую «Игру на выживание», где Анастасия Тодореску исполняла одну из главных ролей. В мрачном и неспешном детективном триллере актриса берет на себя всю движуху — и опасные трюки выполняет, и толкает вперед сюжет. Но зрительское внимание нет-нет да и перетягивают на себя партнеры-мужчины: как всегда блестяще подготовленный Даниил Воробьев в роли криминального авторитета и старательный Анатолий Белый, для которого «Кошка» — одна из последних на данный момент работ в российском кино.

«Спасти единственного сына»

Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр KION, май 2023

Анна Ардова и Алексей Серебряков в сериале «Спасти единственного сына»

Врачу московской клиники Лике Булатовой (Анна Ардова) сообщают, что ее сын, ветеринар Василий (Валерий Степанов), был завербован турецкими террористами, и по возвращении на родину его ждет тюрьма. Уверенная в том, что Василий не мог добровольно примкнуть к преступникам, Лика решает сама отправиться на поиски сына. Она неожиданно сближается с женой своего бывшего любовника Катей (Нино Нинидзе), с ее помощью находит отца Василия — сильно пьющего и опустившегося нарколога Павла (Алексей Серебряков), которого не видела 25 лет, и отправляется с ним в Турцию.

Сериал «Спасти единственного сына», прежде носивший более лаконичное рабочее название «Сын», — новая работа Николая ХомерикиСелфи», «Тайны города Эн»). Проект, который режиссер называет очень важным и личным, соединяет несколько жанров. Бодрая цепляющая завязка и динамичные вступительные титры обещают приключенческий боевик, действие в условиях ограниченного времени создает напряжение, присущее триллеру, белые пятна в сюжете образуют детективную составляющую, а неожиданный дуэт Ардовой и Серебрякова отвечает за многослойную драму. Развернется спасение единственного сына на шесть серий.

«Ухожу красиво!»

Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Wink, июнь 2023

Владимир Яглыч в сериале «Ухожу красиво!»

Борис Фадеев (Владимир Яглыч) — стопроцентный антигерой: ленивый, постоянно опаздывающий на работу и тонущий в жалости к себе сотрудник ОВД, переживающий развод и депрессию. Он кое-как пытается быть хорошим отцом и так же вяло борется с алкогольной зависимостью. Но однажды в герое происходит разительная перемена: он вызывается на самые опасные задания и каждый, без преувеличения, день рискует жизнью. Привыкшие к разгильдяйству Бориса коллеги не понимают, что происходит, а сам он не спешит откровенничать по этому поводу.

Заставив героя вынырнуть из сладкого плена саморазрушения и обратить внимание на близких, режиссер Михаил Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия») предлагает сказочную, трудно вообразимую в реальности историю. Однако «Ухожу красиво!» — это не кино «за жизнь», а добрая, жизнеутверждающая, практически семейная, несмотря на криминальный уклон, комедия, нафаршированная погонями, трюками, перестрелками и заправленная неубиваемым во всех смыслах позитивом.

«Райцентр»

Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Иви, скоро

Дмитрий Чеботарев в сериале «Райцентр»

В райцентре Вармалей праздник: встреча выпускников местной школы, которая теперь превратилась в гостиницу и радушно принимает тех, кто в свое время уехал из родного села. Но не успевают гости добраться до своих номеров, как происходит непредвиденное: из местной речки вылавливают проржавевший автомобиль со скелетом внутри. Мгновенно тихий райцентр превращается в гудящий растормошенный улей — оказывается, что «скелетами» в Вармалее забит каждый шкаф, и все собравшиеся на праздник одноклассники связаны с загадочной находкой и трагическим событием, произошедшим 20 лет назад.

«Райцентр» — по-хорошему безумное и неожиданное детище сценаристки «Склифосовского» и «Времени первых» Ирины Пивоваровой. Поставил проект (и исполнил забавное камео) дебютант Данил Чащин совместно с оператором Эдуардом Мошковичем, чья работа заслуживает отдельного внимания. По признаниям создателей, «Райцентр» вдохновлен «Фарго» и «Лучше звоните Солу», но внимательный зритель заметит отсылки к фильмам Тарантино, «Очень странным делам» и многим другим знаковым киноработам. Авторам удалось интегрировать удачные приемы и сценарные ходы, превратив сериал в динамичный, захватывающий и по-настоящему смешной микс комедии, хоррора, триллера и детектива, в котором каждый предмет и каждая фраза имеют значение. Добавим к этому старательно продуманных персонажей, воплощенных Кристиной Асмус, Иваном Добронравовым, Дмитрием Чеботаревым, Игорем Грабузовым, и получим потенциальный сериальный хит 2023 года.

«Афрокудри и безумный макияж»: Асмус о роли в «Райцентре»
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