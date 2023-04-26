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26 апреля 2023, новость

Меньшиков заявил об отсутствии актерских способностей у Бодрова-мл.

Худрук Театра имени Ермоловой отметил, что звезда фильма «Брат» был наделен другими талантами
Сергей Бодров-мл. и Олег Меньшиков в фильме «Кавказский пленник»

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков заявил о том, что погибший в 2002 году российский артист и режиссер Сергей Бодров-мл. не обладал выдающимися актерскими способностями. Об этом он сообщил в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

В интервью театральный деятель признался, что не работает с артистами, которые не получали профессиональное актерское образование, однако отметил, что Бодров-мл. являлся исключением.

«Я снимался с Сережей в двух фильмах, я с ним дружил. Кто мне скажет, что он обладал выдающимися актерскими способностями, тот соврет. Он не обладал таковыми», — поделился Меньшиков. Худрук Театра имени Ермоловой подчеркнул, что звезда фильма «Брат» был наделен другими талантами: личностными и социальными достоинствами.

«Он был интереснее гораздо вне актерской профессии. Намного!» — поведал театральный деятель.

Сергей Бодров-мл. погиб 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии из-за схода ледника. На Кавказе Бодров-мл. создавал фильм «Связной», к съемочному процессу команда режиссера приступила в начале сентября. Все участники группы, находившиеся на Кармадоне, до сих пор считаются без вести пропавшими.

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