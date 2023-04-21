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21 апреля 2023, новость

Шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» возвращается в эфир

Ранее сообщалось, что нашумевшая программа исчезла из сетки вещания
Лера Кудрявцева

В эфир телеканала НТВ возвращается шоу Валерии Кудрявцевой «Секрет на миллион», пишет «Телепрограмма».

Гостями нового выпуска, который покажут 22 апреля, станут авторы и исполнители таких песен, как «Любочка», «Девчонка-девчоночка», «Мальчик мой», «Атлантида» и «Белые розы». Мария Макарова, Кирилл Андреев, Светлана Владимирская, Александр Лукьянов, Андрей Гуров и члены семьи Евгения Белоусова расскажут зрителям об изнанке шоу-бизнеса и нежелательных побочных эффектах популярности.

Ранее Лера Кудрявцева заявила, что зрители «не дождутся» закрытия «Секрета на миллион». Сообщалось, что шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой пропало из сетки вещания НТВ. Однако представители телеканала опровергли слухи о полном закрытии передачи.

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