Шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» возвращается в эфир

Гостями нового выпуска, который покажут 22 апреля, станут авторы и исполнители таких песен, как «Любочка», «Девчонка-девчоночка», «Мальчик мой», «Атлантида» и «Белые розы». Мария Макарова, Кирилл Андреев , Светлана Владимирская, Александр Лукьянов, Андрей Гуров и члены семьи Евгения Белоусова расскажут зрителям об изнанке шоу-бизнеса и нежелательных побочных эффектах популярности.

Ранее Лера Кудрявцева заявила, что зрители «не дождутся» закрытия «Секрета на миллион». Сообщалось, что шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой пропало из сетки вещания НТВ. Однако представители телеканала опровергли слухи о полном закрытии передачи.