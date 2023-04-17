Муцениеце играет мать дочки Жукова в новом сериале: первые фото

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Актриса Агата Муцениеце приступила к съемкам в сериале «Плакса». Она сыграет роль мамы главной героини, Маши (в исполнении дочери Сергея Жукова Вероники Жуковой), которая после элитной школы на Рублевке пытается адаптироваться в новой школе в провинции и сталкивается с буллингом со стороны одноклассников.

«С упоением читала сценарий, — признается Муцениеце. — История необычная, и я рада быть ее частью. Мне понравилось, что состояния главной героини передаются через песни. В жизни ведь тоже часто бывает, что мы выбираем музыку под определенное настроение. Мне кажется, это классный ход, с помощью которого мы становимся ближе к Маше. Кстати, я тоже беру уроки вокала, поэтому, возможно, зрители увидят меня поющей».

По сюжету, отец Маши (Роман Маякин) остается без работы, поэтому семья переезжает к бабушке (Ирина Розанова) в небольшой городок. Новые одноклассники во главе с лидером школы и певицей Крис (Диана Енакаева, запомнившаяся ролью в ромкоме «Родком») тоже не в восторге от новенькой. Травля ужесточается, когда Маша влюбляется в парня Крис (Алексей Онежен) и собирает свой бэнд (Ваня Дмитриенко, Даниил Изотов, Софья Николаева) — «Плакса».

Съемки сериала стартовали в Москве, позже группа переедет в Сочи, где пройдут главные натурные сцены.