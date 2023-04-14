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14 апреля 2023, новость

Актер из «Короля и Шута» мечтает сыграть психически нездорового персонажа

Сыгравший Князя Влад Коноплев признался, что работать «где попало» ему не хочется
Влад Коноплев

Актер Влад Коноплев, исполнивший роль Андрея «Князя» Князева в сериале «Король и Шут», рассказал о мечте сыграть психически больного в дальнейших проектах. Его цитирует издание «Вокруг ТВ».

По словам артиста, ему было бы «интересно в этом покопаться». «Но для такой роли должны сойтись все звезды. Где попало работать не хочется, хочется держать марку», — поделился Коноплев.

Сериал о панк-группе «Король и Шут» вышел 2 марта. Одним из продюсеров проекта стал второй солист «Короля и Шута» Андрей Князев. Главную роль исполнил актер Константин Плотников. 

Прибегнув к жанру панк-сказки, создатели проекта постарались не только рассказать о развитии коллектива и отношениях между его участниками, но и позволить зрителям окунуться в фэнтезийный мир песен «Короля и Шута».

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