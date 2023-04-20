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20 апреля 2023, статьяОбзоры

Уже онлайн: любопытные киноновинки, которые вы могли пропустить в кино

Охота на сказочную нечисть, хитрый план изумительного рыжего кота и знакомство родителей, вышедшее из-под контроля, — в подборке фильмов, которые только сошли с больших экранов, а теперь их можно увидеть онлайн на KION

«Сергий против нечисти. Шабаш» 

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Полнометражное продолжение хитового мистического сериала платформы KION про бывшего священника, выпивоху и бунтаря Сергия (Роман Маякин), лихо расправляющегося с разнообразной нечистью, не проигрывает в новом формате, хотя по сути тоже является мини-сериалом. В «Шабаше» подряд разворачиваются три отдельные истории. Здесь есть все, за что зрители полюбили проект: сюжет напичкан столкновениями с вурдалаками, домовыми и другими чудищами из фольклора, а между молодецким отечественным Ван Хельсингом и дерзкой полицейской Земцовой (Лукерья Ильяшенко) по-прежнему бегает искра.

«Сергий против нечисти. Шабаш»

«Солнце мое»

Пронзительная отпускная драма Шарлотты Уэллс — одно из интереснейших кинооткрытий последнего времени. В кадре конец 1990-х, солнце бьет в глаза, 11-летняя Софи с папой (удивительный Пол Мескал), которому едва перевалило за тридцать, приехали к морю. Они плавают в бассейне, играют в бильярд, валяются на берегу. Софи снимает происходящее на камеру и спустя годы по этим кадрам будет конструировать прошлое, пытаясь понять, что переживал в те дни ее отец.

«Солнце мое»

Событий в фильме немного, но теплая картинка дает ошеломляющий тактильный эффект: солнечные лучи проникают за пределы экрана. Эти короткие каникулы на турецком курорте пропитаны острым счастьем и горечью одновременно — Уэллс удалось неназойливо, почти без слов выразить саднящую боль воспоминаний об ушедшем человеке.

«Изумительный Морис»

Хитроумный котик Морис (изумительный во всех отношениях!) с компанией дружественных крыс и мальчиком-музыкантом Китом раз от разу проворачивают успешную аферу. Пушистые грызуны делают вид, что нападают на очередной город, Морис сообщает, что может помочь, а Кит с помощью дудочки делает вид, что выманивает крыс из домов горожан. Все это, разумеется, за щедрое вознаграждение. Но однажды прохиндеи оказываются в странном городе Дрянь-Блинцбурге и понимают, что привычный номер не пройдет.

«Изумительный Морис»

Милый мультфильм, поставленный по книге знаменитого фантаста Терри Пратчетта, только прикидывается детским развлечением — в нем столько фирменных авторских острот и иронии, что взрослой аудитории он непременно доставит удовольствие.

«Новая игрушка»

Кадр из фильма «Новая игрушка»

Простофиля и добряк Сами устраивается ночным охранником в торговый центр, чтобы расквитаться с долгами. Сын феноменального богача, одиннадцатилетний Александр, выбирает мужчину в качестве живой игрушки. Эти двое подружатся, и Сами растопит лед между одиноким на самом деле мальчиком и его не умеющим выражать эмоции отцом (Даниель Отой).

«Новая игрушка»

Ремейк классической комедии с Пьером Ришаром лучится своим совершенно отдельным обаянием. Причина — в харизме чудесного французского актера марроканского происхождения Жамеля Деббуза, которого многие помнят еще по «Амели». Его Сами — проще и веселее ришаровского героя. Может, поэтому в «Новой игрушке» вместо старого финала, от которого щемит сердце, случается безоговорочный хэппи-энд.

«Детектор»

Следователь полиции Виктория (Екатерина Вилкова) занималась поисками серийного убийцы и в результате столкновения с ним получила тяжелое ранение, из-за которого теперь не может иметь детей. Спустя несколько лет Вика вместе с мужем-психологом берут из детского дома шестилетнюю девочку: Даша загадочно молчалива, а еще она рисует окровавленных жертв того самого маньяка, который до сих пор на свободе...

«Детектор»

Как часто гласят хорроры, внешние страхи — лишь выражение проблем внутренних. Вот и мистический триллер Костаса Марсаана (он снял атмосферный и пугающий фильм «Иччи») посвящен не столько поискам убийцы, сколько попыткам пережить и отпустить преследующее травмирующее прошлое.

«Один настоящий день»

Следователь Валерий Капитонов (Евгений Ткачук) не брезгует взятками и помогает авторитету Сафину (Александр Робак) в его грязных делишках. Но когда Капитонова просят повесить убийство на невиновного человека, он колеблется. Наступает день, когда Валера должен определиться, кто он на самом деле: продажный до мозга костей мерзавец или... человек.

«Один настоящий день»

Криминальная драма Георгия Шенгелии, режиссера «Мусорщика», пропитана суровым духом 90-х (беспредел и разборки, бандиты и коррумпированные полицейские), но не выглядит устаревшей. А моральная дилемма, перед которой оказывается герой, актуальна во все времена. «Один настоящий день» не просто мрачное и брутальное кино, но и история про пробуждение совести.

«Знакомство родителей»

Кадр из фильма «Знакомство родителей»

Мишель (Эмма Робертс) мечтает о свадьбе, думая, что замужество укрепит отношения, в то время как ее парню Аллену кажется, что брак может все испортить. Чтобы определиться, влюбленные устраивают званый вечер с представителями старшего поколения. Тут-то и начинается все самое интересное, ведь «предки» знакомы друг с другом совсем не понаслышке...

«Знакомство родителей»

Все внимание зрителя будет приковано вовсе не к молодой паре, а к героям Сьюзен Сарандон, Ричарда Гира, Дайан Китон и Уильяма Х. Мэйси. Уважаемые голливудские звезды демонстрируют превосходную форму, как актерскую, так и физическую, а с их появлением искрометная комедия приобретает черты вдумчивой разговорной драмы о природе брака и отношений.

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