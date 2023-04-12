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12 апреля 2023, новость

Фанаты популярного сериала собираются бойкотировать его из-за Ким Кардашьян

Объявление об участии звезды поклонники шоу назвали «настоящим ужасом»
Ким Кардашьян | Источник: Rex / Fotodom.ru

Поклонники сериала «Американская история ужасов» пригрозили бойкотировать новый сезон шоу из-за участия в нем телезвезды Ким Кардашьян Уэст. Об этом пишет Daily Mail.

Кардашьян опубликовала новость на своей странице в соцсети. Тизер-трейлер также был размещен в официальном аккаунте «Американской истории ужасов».

Однако многие фанаты сериала выразили недовольство кастингом в комментариях под публикациями. Некоторые из них пригрозили полностью пропустить сезон, чтобы не смотреть на Кардашьян, назвав объявление о ее участии в шоу «настоящим ужасом».

Ранее информацию об участии телезвезды в 12-м сезоне сериала подтвердил продюсер Райан Мерфи. По его словам, в новом сезоне Кардашьян сыграет главную роль. 12-я часть антологии будет основываться на романе «Деликатное состояние» писательницы Даниэль Валентайн.

Сериал-антология стартовал в 2011 году. Разные сезоны шоу связаны между собой только мистической тематикой и актерами. Во всех сезонах, кроме 9 и 11, ключевые роли исполняют Сара Полсон и Эван Питерс.

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