Наверх
11 апреля 2023, новость

Гоша Куценко предположил, что роботы могут заменить людей в кино

Актер заявил, что если роботов наделят искусственным интеллектом, «человечеству будет все»
Гоша Куценко в шоу «ОК на связи!»

Исполнитель главной мужской роли в вышедшем в конце марта в широкий прокат фильме «Любовь-морковь: Восстание машин» Гоша Куценко стал гостем онлайн-шоу социальной сети «Одноклассники» «ОК на связи!».

По сюжету четвертой части комедии главным героям в исполнении Кристины Орбакайте и Гоши Куценко предстоит поменяться телами с роботами. На вопрос проекта Kino Mail.ru, заменят ли, по мнению актера, роботы людей в киноиндустрии, он уверенно ответил: «Я думаю, конечно, да!»

«Вот я думаю, что робот заменит нас во всем. Главное, чтобы он не заменил нас в области секса. Скажу, это вот самая большая проблема, — рассуждает Куценко. — Мой близкий друг работает в Оксфорде, он занимается нанотехнологиями, они там создают живые органы. И когда ученые вырастят живой глаз, подключат к нему искусственный интеллект, будет уже “думающий глаз”, и человечеству будет все».

Напомним, первый фильм киносерии вышел на экраны в 2007 году и рассказывал о супругах с проблемами в отношениях. Пара решает обратиться к психологу, а после сеанса муж и жена меняются телами. Продолжение — «Любовь-морковь 2» — увидело свет год спустя, в нем герои оригинальной картины поменялись телами со своими детьми, а в «Любови-Моркови 3» 2011 года — с родителями.

Режиссером картины «Любовь-морковь: Восстание машин» выступил Андрей Волгин, ранее работавший над такими проектами, как «Балканский рубеж» и «Танцы насмерть».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Гоша Куценко
Любовь-морковь 2
Сергей Бурунов раскрыл подробности нового сериала со своим участием
Любовь-морковь
Любовь-морковь: Восстание машин
Орбакайте не появилась на премьере фильма со своим участием
Любовь-Морковь 3
Горбачева, Куценко и Топольницкая снялись в необычном сериале
Орбакайте сообщила о работе над фильмом «Любовь-морковь 4»
Асмус объяснила, почему ее вырезали из фильма Чадова
Лядова и Куценко вместе снялись в сериале: первые фото
Валерия с Пригожиным, Барановская на премьере военной драмы
Куценко раскрыл причину испорченных отношений с «Первым каналом»
25-летняя дочь Порошиной и Куценко записала актерскую визитку
Боярская, Брыльска, Ахеджакова вспоминают Мягкова
Михалков, Гришаева и другие скорбят по Василию Лановому
Переболевший коронавирусом Гоша Куценко обратился к россиянам
Гоша Куценко пошутил на тему заражения коронавирусом
Куценко и Орбакайте сыграют роботов в фильме «Любовь-морковь 4»
Троянова, Суркова, Борисов: первые кадры нового сезона «Ольги»
Стало известно, кто заменит Домогарова в постановке с Высоцкой
Пересильд с молоком, Бурковский, пингвины: первые фото со съемок
Рома Зверь, Варнава и другие звезды поддержали Серебренникова
Новые трейлеры
Марвелы
Тизер-трейлер (англ.)
РАЙцентр
Тизер
Престиж
Тизер
Питер Пэн и Венди
Трейлер №2 (англ.)
Друг на час
Трейлер
Индиана Джонс и колесо судьбы
Трейлер №2 (англ.)
Асока
Тизер (англ.)
Далилэнд
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь