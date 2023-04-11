Гоша Куценко предположил, что роботы могут заменить людей в кино

Гоша Куценко в шоу «ОК на связи!»

Исполнитель главной мужской роли в вышедшем в конце марта в широкий прокат фильме «Любовь-морковь: Восстание машин» Гоша Куценко стал гостем онлайн-шоу социальной сети «Одноклассники» «ОК на связи!».

По сюжету четвертой части комедии главным героям в исполнении Кристины Орбакайте и Гоши Куценко предстоит поменяться телами с роботами. На вопрос проекта Kino Mail.ru, заменят ли, по мнению актера, роботы людей в киноиндустрии, он уверенно ответил: «Я думаю, конечно, да!»

«Вот я думаю, что робот заменит нас во всем. Главное, чтобы он не заменил нас в области секса. Скажу, это вот самая большая проблема, — рассуждает Куценко. — Мой близкий друг работает в Оксфорде, он занимается нанотехнологиями, они там создают живые органы. И когда ученые вырастят живой глаз, подключат к нему искусственный интеллект, будет уже “думающий глаз”, и человечеству будет все».

Напомним, первый фильм киносерии вышел на экраны в 2007 году и рассказывал о супругах с проблемами в отношениях. Пара решает обратиться к психологу, а после сеанса муж и жена меняются телами. Продолжение — «Любовь-морковь 2» — увидело свет год спустя, в нем герои оригинальной картины поменялись телами со своими детьми, а в «Любови-Моркови 3» 2011 года — с родителями.