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10 апреля 2023, новость

Гармаш сообщил о работе над продолжением фильма «Чебурашка»

Актер посетил показ фильма «Чебурашка» в Херсонской области и выступил перед зрителями со вступительным словом
Сергей Гармаш

ГЕНИЧЕСК, 10 апреля. /ТАСС/. Создатели фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко работают над продолжением полнометражной художественной картины. Об этом журналистам сообщил народный артист России Сергей Гармаш в понедельник.

«Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм “Чебурашка”, который режиссер Дьяченко и компания Yellow, Black & White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката. Поэтому, конечно, [ответ на] вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет», — сказал он перед показом фильма в Геническе Херсонской области.

Актер добавил, что не может больше ничего рассказать о второй части картины, потому что она еще находится в процессе создания. Гармаш также не смог уточнить планируемую дату выхода фильма.

В воскресенье в Геническе Херсонской области прошел показ фильма «Чебурашка», который посетил Сергей Гармаш. Артист выступил перед зрителями, большую часть из которых составляли дети, со вступительным словом.

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