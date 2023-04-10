Гармаш сообщил о работе над продолжением фильма «Чебурашка»

Сергей Гармаш

ГЕНИЧЕСК, 10 апреля. /ТАСС/. Создатели фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко работают над продолжением полнометражной художественной картины. Об этом журналистам сообщил народный артист России Сергей Гармаш в понедельник.

«Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм “Чебурашка”, который режиссер Дьяченко и компания Yellow, Black & White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката. Поэтому, конечно, [ответ на] вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет», — сказал он перед показом фильма в Геническе Херсонской области.

Актер добавил, что не может больше ничего рассказать о второй части картины, потому что она еще находится в процессе создания. Гармаш также не смог уточнить планируемую дату выхода фильма.