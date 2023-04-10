«Супербратья Марио. Фильм» установил исторический рекорд

Кадр из мультфильма «Супербратья Марио»

Мультфильму «Супербратья Марио. Фильм» за пять дней удалось собрать $377 млн. Тем самым, лента установила рекорд как лучший старт среди всех анимационных фильмов в истории. Его бюджет составил $100 млн. Об этом сообщает The Variety.

В багаже ленты также такие рекорды, как самый лучший старт 2023 года, второй по величине дебют для анимационного фильма после сиквела «Суперсемейки» в США и самый кассовый фильм для компании Illumination.

К концу 9 апреля «Супербратья Марио. Фильм» заработали в США $204,6 млн, а в мире — $173 млн.