Умер исполнитель главной роли в легендарном мексиканском сериале

Андрес Гарсия

Мексиканский актер и телеведущий Андрес Гарсия скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на вдову артиста Маргариту Портильо.

Причиной смерти стал цирроз печени. Актер умер 4 апреля в больнице. Его похоронят в мексиканском городе Акапулько.

«Андресу сделали переливание крови в воскресенье, 2 апреля, в больнице Сент-Люсии. Его маленькое тело уже очень устало. <…> Рядом с ним была я, а также моя сестра и его медсестра. Я оставалась вместе с ним, заботясь о нем до последнего вздоха», — заявила Портильо.

Гарсия прославился благодаря сериалу «Никто, кроме тебя», вышедшему в 1985 году. Актер сыграл миллионера Антонио Ломбардо. В фильмографии актера более 120 проектов. Среди них — «Кто-нибудь там есть?», «Вторая жизнь», «Авантюристы», «Центральная больница», «Побег ради Роксаны».

Помимо работы в кино, Гарсия также снимался на телевидении в качестве ведущего. Артист вел ток-шоу Telemundo El y Ella вместе с Джиджи Грасиетт. Телеведущая почтила память коллеги в соцсетях.