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5 апреля 2023, новость

Актера Назарова оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию армии

Ранее на уехавшего из России актера завели административное дело
Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой-Назаровой | Источник: PersonaStars

Тверской районный суд Москвы постановил взыскать с актера Дмитрия Назарова штраф в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Артиста оштрафовали по протоколу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Сообщается, что материалами для обращения стали видеоролики со стихотворениями. Сам актер на заседание не явился. Отмечается, что свою вину он не признал.

О том, что на Дмитрия Назарова завели административное дело о дискредитации вооруженных сил России, стало известно в марте. Актер рассказывал, что ему поступают предложения поддержать украинскую армию, уточнив, что после скандального увольнения из МХТ им. Чехова таких сообщений стало больше. Назаров  также заявил, что не спонсировал ВСУ.

Напомним, Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова в январе. Согласно сообщениям СМИ, причиной стали антироссийские высказывания артиста и критика спецоперации. Позже стало известно, что Назаров лишился главной роли в грядущей экранизации романа «12 стульев».

В марте уехавший из России актер впервые выступил на сцене в Израиле. Вместе с женой он читал стихи и басни.

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