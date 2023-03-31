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31 марта 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Собчак, Асмус, Ходченкова: все звезды на премьере сериала Бондарчука

Федор Бондарчук представил свой совместный с женой проект — многосерийную драму «Актрисы»
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48
фотографий
48
фотографий
Фото предоставлены пресс-службой

В столичном киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера сериала «Актрисы». 

Проект представили режиссер Федор Бондарчук и Паулина Андреева, написавшая сценарий и выступившая шоураннером, а также снявшиеся в нем актеры и актрисы: Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Антон Риваль, Полина ПушкарукАнна Снаткина, Алексей Гуськов, Анастасия КрасовскаяПолина Ауг и другие.

Сериал расскажет о частной жизни актеров и, возможно, разрушит некоторые стереотипы зрителей, привыкших считать звезд экрана людьми беззаботными и беспечными. Он будет разделен на три акта, между которыми пройдет три года, что позволит проследить за судьбой героев во времени.

Гостями вечера стали Ксения СобчакАлександр Петров, Клим ШипенкоКристина Асмус, Светлана Иванова и Джаник ФайзиевВладимир Яглыч, Наталья ИоноваАлексей Учитель, Игорь ВерникЛюбовь ТолкалинаДенис Власенко, Анна Банщикова, Елена ЗахароваЕгор Дружинин, Екатерина Кабак, Мария ШумаковаЯнина Студилина, Сабина Ахмедова и многие другие.

Производством 10-серийного драмеди занималась «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея КиселеваПсих»). 

Первые серии проекта уже доступны в онлайн-кинотеатре Wink («Ростелеком»).

Актрисы
2023/Россия18+драмакомедия
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