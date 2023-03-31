Собчак, Асмус, Ходченкова: все звезды на премьере сериала Бондарчука

В столичном киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера сериала «Актрисы».
Проект представили режиссер Федор Бондарчук и Паулина Андреева, написавшая сценарий и выступившая шоураннером, а также снявшиеся в нем актеры и актрисы: Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Антон Риваль, Полина Пушкарук, Анна Снаткина, Алексей Гуськов, Анастасия Красовская, Полина Ауг и другие.
Сериал расскажет о частной жизни актеров и, возможно, разрушит некоторые стереотипы зрителей, привыкших считать звезд экрана людьми беззаботными и беспечными. Он будет разделен на три акта, между которыми пройдет три года, что позволит проследить за судьбой героев во времени.
Гостями вечера стали Ксения Собчак, Александр Петров, Клим Шипенко, Кристина Асмус, Светлана Иванова и Джаник Файзиев, Владимир Яглыч, Наталья Ионова, Алексей Учитель, Игорь Верник, Любовь Толкалина, Денис Власенко, Анна Банщикова, Елена Захарова, Егор Дружинин, Екатерина Кабак, Мария Шумакова, Янина Студилина, Сабина Ахмедова и многие другие.
Производством 10-серийного драмеди занималась «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева («Псих»).
Первые серии проекта уже доступны в онлайн-кинотеатре Wink («Ростелеком»).