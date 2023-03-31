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31 марта 2023, новость

Александру Олешко вызвали врачей в театр Вахтангова из-за травмы

Актер получил травму ноги и доиграл спектакль с растяжением связок
Александр Олешко

Сотрудники театра имени Евгения Вахтангова вызвали врачей актеру Александру Олешко. Об этом сообщает «МК».

Перед приездом в театр артист неудачно оступился и получил травму ноги, после чего почувствовал резкую боль. Олешко отказался ехать в травмпункт. После перевязки и обезболивающего укола он вышел на сцену и доиграл спектакль с растяжением связок.

Напомним, в настоящее время Александр Олешко, помимо театральных постановок, занят в продолжении сериала «Папины дочки», о завершении съемок которых стало известно ранее. Релиз новых серий состоится уже осенью 2023 года.

Также актер снимается в новом проекте Карена Шахназарова — костюмированном приключенческом детективе «Хитровка. Знак четырех». Кроме того, Олешко появится в фильме по пьесе Елены Исаевой «Про мою маму и про меня» с Нонной Гришаевой в главной роли.

В новых «Папиных дочках» появится повзрослевшая Пуговка
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