Смоляков и Александрова вернутся к своим ролям в продолжении «Мосгаза»

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Завершились съемки 9 сезона сериала «Мосгаз», получившего название «Последнее дело майора Черкасова». В нем команда майора Ивана Петровича Черкасова (Андрей Смоляков) и его бессменных помощников Сони Тимофеевой (Марина Александрова), Алексея Гаркуши (Алексей Бардуков) и Егора Осадчего (Александр Голубев) будет расследовать новое дело в Москве в 1981 году.

В новом сезоне Черкасов, как и всегда, расследует запутанное дело. И, как всегда, им недовольно начальство. Однако на этот раз его не просто отчитывают на летучках и собраниях, а угрожают отстранением от дел. Кроме того, на горизонте появляется молодой следователь, который умеет работать на только появившихся компьютерах и приносит в отдел детектор лжи… Иван Петрович решает уступить, но в последнем деле он должен поставить точку сам.

Ну что я могу сказать, в название фильма все заложено — это «Последнее дело майора Черкасова». Андрей Смоляков

В «Последнем деле майора Черкасова» появятся новые герои, которых сыграли Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Ольга Лерман и другие известные артисты. Мерзликин исполнит роль того самого нового следователя, майора Ковалева, пришедшего на смену Черкасову. Он моложе, проходил стажировку за границей и разбирается в технических новинках.

А вот герой Ярмольника Марков — один из подозреваемых, обаятельный и харизматичный мошенник, который вращается в высших кругах общества.

Режиссером «Последнего дела» стал Евгений Звездаков, работавший над третьим и четвертым сезонами «Мосгаза» — «Паук» и «Шакал». По его признанию, «вернуться через семь лет в “Мосгаз” — очень приятно. Это родная группа, родные персонажи. Слава богу, герои не сильно изменились».