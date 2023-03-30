Киану Ривз подарил каскадерам «Джона Уика 4» необычные футболки

Киану Ривз | Источник: Legion-Media.ru

Актер Киану Ривз подарил каскадерам фильма «Джон Уик 4» памятные футболки с числом их экранных смертей. Об этом пишет New York Times.

Артист подарил коллегам специальные сувениры, чтобы каждый из них помнил о работе над четвертой частью блокбастера. Примечательно, что количество смертей некоторых актеров превышает 20 раз. В частности, многие из экранных смертей каскадеров произошли во время сцены драки на лестнице, ведущей к Базилике Сакре-Кер. По данным СМИ, эту сцену снимали семь ночей, и во время съемок каждый каскадер «умер» на лестнице около 4-5 раз.

За первые выходные проката фильм с Киану Ривзом в главной роли заработал около 300 млн руб. Кроме того, он показал наилучшую среднюю заполняемость — в 27 человек на сеанс. Четвертый фильм франшизы получил также 95% положительных рецензий от критиков.