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30 марта 2023, новость

Киану Ривз подарил каскадерам «Джона Уика 4» необычные футболки

Актер сделал специальные сувенирные футболки с числом экранных смертей каскадеров
Киану Ривз | Источник: Legion-Media.ru

Актер Киану Ривз подарил каскадерам фильма «Джон Уик 4» памятные футболки с числом их экранных смертей. Об этом пишет New York Times.

Артист подарил коллегам специальные сувениры, чтобы каждый из них помнил о работе над четвертой частью блокбастера. Примечательно, что количество смертей некоторых актеров превышает 20 раз. В частности, многие из экранных смертей каскадеров произошли во время сцены драки на лестнице, ведущей к Базилике Сакре-Кер. По данным СМИ, эту сцену снимали семь ночей, и во время съемок каждый каскадер «умер» на лестнице около 4-5 раз.

За первые выходные проката фильм с Киану Ривзом в главной роли заработал около 300 млн руб. Кроме того, он показал наилучшую среднюю заполняемость — в 27 человек на сеанс. Четвертый фильм франшизы получил также 95% положительных рецензий от критиков.

Ранее Киану Ривз рассказал о «синяках и боли» на съемках «Джона Уика». По словам артиста, каскадеры несколько раз получали травмы на съемочной площадке. 

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