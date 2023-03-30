Ахеджакова рассказала о планах после ухода из «Современника»

84-летняя актриса Лия Ахеджакова призналась, что еще 10 марта написала заявление об уходе из театра «Современник». Об этом сообщается в Telegram-канале «Новой газеты».
По словам Ахеджаковой, она написала заявление на увольнение по собственному желанию. Теперь, по информации издания, она планирует заняться гастрольной деятельностью и пока не собирается покидать Россию.
Известно, что на данный момент из репертуара «Современника» исключены все спектакли с участием Ахеджаковой, а в регионах отменены антрепризные выступления актрисы.
При этом в театре «Современник» не стали комментировать слова народной артистки России Лии Ахеджаковой о том, что 10 марта она написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Напомним, в феврале стало известно, что в «Современнике» отменили последний спектакль с Лией Ахеджаковой под названием «Игра в джин». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя происходящее, отметила, что право художественного руководителя и дирекции театра — снимать или ставить актера.