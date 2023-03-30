Пожеванную жвачку Дауни-мл. выставили на торги за десятки тысяч долларов

По словам продавца, жевательная резинка ему досталась после того, как около месяца назад артист в шутку прилепил ее на звезду своего коллеги, актера и кинорежиссера Джона Фавро на Аллее славы в Лос-Анджелесе. «Я продаю ее в том же состоянии, в каком нашел ее, вы сможете протестировать ее на наличие его [Дауни-мл.] ДНК», — утверждает пользователь.