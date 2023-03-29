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29 марта 2023, новость

Якубович заявил о продающих билеты на «Поле чудес» мошенниках

Ведущий объяснил, что все билеты на запись передачи пригласительные и бесплатные
Леонид Якубович | Источник: PersonaStars

77-летний телеведущий, бессменный ведущий и художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович в беседе с РИА «Новости» заявил о мошенниках, продающих билеты на его шоу.

Он заявил, что все билеты на запись «Поля чудес» пригласительные и бесплатные. «Печатаем мы 140 двойных билетов. Но есть мошенники, которые их продают. Не верьте и не покупайте», — попросил Якубович.

Якубович также рассказал, что мошенников уже ловили на продаже билетов, и цена за один могла доходить до 25 тыс. руб.

Капитал-шоу «Поле чудес» — российский аналог американской телепрограммы Wheel of Fortune («Колесо Фортуны»). Передача начала выходить в 1990 году, ее первым ведущим был Владислав Листьев. С 1 ноября 1991 года и до настоящего времени ведущий телешоу — Леонид Якубович. 

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