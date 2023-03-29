Андреасян показал первые фото со съемок военного фильма с Прилучным

Павел Прилучный снимается в новом фильме Сарика Андреасяна « Война и музыка ». Первые фото с площадки режиссер опубликовал в соцсетях. На одном из снимков актер запечатлен в форме красноармейца, с традиционной кинотарелкой в руках.

«Сценарий фильма лежал у нас около пяти лет, и все это время мы не могли найти на него финансирование, но в итоге этот день наступил, — рассказал Андреасян в своем посте. — Эта история вдохновлена документальными кадрами танца кочари у рейхстага советских и армянских воинов. Это кино о дружбе, о героизме, о любви к людям и Родине!»