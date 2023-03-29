Андреасян показал первые фото со съемок военного фильма с Прилучным

Павел Прилучный снимается в новом фильме Сарика Андреасяна «Война и музыка». Первые фото с площадки режиссер опубликовал в соцсетях. На одном из снимков актер запечатлен в форме красноармейца, с традиционной кинотарелкой в руках.
«Сценарий фильма лежал у нас около пяти лет, и все это время мы не могли найти на него финансирование, но в итоге этот день наступил, — рассказал Андреасян в своем посте. — Эта история вдохновлена документальными кадрами танца кочари у рейхстага советских и армянских воинов. Это кино о дружбе, о героизме, о любви к людям и Родине!»
Кинематографист также отметил, что работа над картиной продлится два года.
Фильм «Война и музыка» расскажет историю трех армянских парней-музыкантов на фронте Великой Отечественной войны. «Я задался целью сделать самый трогательный и масштабный военный фильм в истории современной России! А если задался — значит, сделаем!» — подчеркивает Сарик Андреасян.
Помимо Павла Прилучного, в картине снимутся Давид Мхитарян, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Антон Левин, Алексей Кирсанов и другие. Сценарий написали Сергей Волков и Алексей Гравицкий.