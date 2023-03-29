Наверх
29 марта 2023, новостьСъемки

Андреасян показал первые фото со съемок военного фильма с Прилучным

Стартовали съемки драмы «Война и музыка»

Павел Прилучный снимается в новом фильме Сарика Андреасяна «Война и музыка». Первые фото с площадки режиссер опубликовал в соцсетях. На одном из снимков актер запечатлен в форме красноармейца, с традиционной кинотарелкой в руках.

«Сценарий фильма лежал у нас около пяти лет, и все это время мы не могли найти на него финансирование, но в итоге этот день наступил, — рассказал Андреасян в своем посте. — Эта история вдохновлена документальными кадрами танца кочари у рейхстага советских и армянских воинов. Это кино о дружбе, о героизме, о любви к людям и Родине!»

Кинематографист также отметил, что работа над картиной продлится два года. 

Фильм «Война и музыка» расскажет историю трех армянских парней-музыкантов на фронте Великой Отечественной войны. «Я задался целью сделать самый трогательный и масштабный военный фильм в истории современной России! А если задался — значит, сделаем!» — подчеркивает Сарик Андреасян.

Помимо Павла Прилучного, в картине снимутся Давид Мхитарян, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Антон Левин, Алексей Кирсанов и другие. Сценарий написали Сергей Волков и Алексей Гравицкий. 

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Война и музыка
Павел Прилучный
Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли
Сарик Андреасян
«Роковуха»: Кристина Асмус рассказала о новой необычной роли
Что смотрят в мире: топ-10 крупных киноновинок марта
Роберт Дауни-мл. сыграет главную роль в ремейке «Головокружения» Хичкока
Юлия Снигирь снимается в семейной саге: первые фото
Киану Ривз рассказал о «синяках и боли» на съемках «Джона Уика»
Павел Воля заявил, что ему «шикарно» работается с женой
Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма
5 новых фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть онлайн
В СИЗО «Кресты» стартовали съемки нового фильма про Майора Грома
Федор Бондарчук работает над фильмом о рок-певце Игоре Талькове
Прилучный и Самбурская в боксерском клубе: фото со съемок нового сериала
Сарик Андреасян работает над продолжением сериала про Чикатило
Регина Тодоренко рассказала о съемках с 3-месячным сыном
Нагиев с Безруковой и Старшенбаум снялись в провокационной драме об эскорте
Без Нагиева, но с новым правилом: что известно об 11 сезоне «Голоса»
Милош Бикович и Оксана Акиньшина снялись в новом сериале
Звезда «Реальных пацанов» рассказала, как доводила до слез режиссера
Нонна Гришаева сыграет мать и дочь в новом фильме
Звезда «Мумии» вспомнил, как едва не погиб на съемках
Гогунский, Бледанс и другие звезды снимаются в шоу с Бузовой
Что смотрят в мире: 8 заметных киноновинок с начала года
Мерзликин и Толкалина вернулись в продолжении «И снова здравствуйте!»
СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера
Аксенова вернулась в продолжении «Почки»: новые кадры и дата выхода
Внучка Талызиной рассказала о съемках в откровенных сценах
Съемки фильма про «Иванушек International» стартуют в 2023 году
Повзрослевшая Пуговка появится в новых «Папиных дочках»
У звезды ситкома «Воронины» появилась новая экранная семья
25-летняя внучка Валерия Золотухина дебютировала в кино
Баста, Гагарина и новые наставники: появились фото со съемок «Голоса»
Юрий Стоянов сыграет обманутого киберпреступниками пенсионера
Российский режиссер снимет фильм ужасов в Голливуде
Аверин, Жигунов и Порошина снялись в многосерийной мелодраме
Дава, Валерия, Лазарев на съемках популярного музыкального шоу
Сарик Андреасян снимет фильм про дядю Федора и Простоквашино
Ковальчук и Александрова вместе снялись в сериале «Екатерина»
Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан сыграют супружескую пару
Дженнифер Лопез едва не сорвалась со скалы на съемках фильма
Джерард Батлер вспомнил, как травмировал Хилари Суэнк на съемках
Вилкова и Кяро сыграли супругов в атмосферном хорроре
Фильм о жизни Мадонны сняли с производства
Появились первые фото с актерами новых «Папиных дочек»
Райана Гослинга раскритиковали за трюк на мосту в Австралии
Басков и Лазарев вернулись к съемкам популярного музыкального шоу
Опубликованы первые кадры сериала «Шаляпин» с Пеговой и Снигирь
Рассел Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор»
Аверин и Усатова снимаются в продолжении «Склифосовского»
О Майкле Джексоне снимут байопик
Гусева, Долина, Катина на съемках нового сезона популярного шоу
Новые трейлеры
Тролли. Группа в сборе
Трейлер (англ.)
Элементарно
Трейлер (англ.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Тизер (3 сезон)
Восстание зловещих мертвецов
Трейлер №2 (англ.)
Любовь и смерть
Трейлер (англ.)
Королева Шарлотта: История Бриджертонов
Трейлер (англ.)
Сансара
Трейлер
Ренфилд
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь