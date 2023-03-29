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29 марта 2023, новость

Число эпизодов второго сезона «Дома Дракона» сократят

Часть сюжета приквела «Дома Дракона», включая крупную битву, перенесли на третий сезон
Кадр из сериала «Дом дракона»

Второй сезон сериала «Дом Дракона» от HBO станет короче — он будет состоять из восьми эпизодов. Об этом пишет Deadline.

Таким образом, в новом сезоне приквела «Игры престолов» будет на два эпизода меньше, чем в первом. Сообщается, что решение связано с планами на третий сезон сериала. Также отмечается, что, поскольку часть сюжета, изначально предназначенная для второго сезона, включая крупную битву, переместилась в третий сезон, вероятность того, что сериал будет длиться четыре сезона, возросла, однако эта информация пока официально не подтверждалась шоураннерами.

Ранее шоураннер сериала Райан Кондал раскрыл новые детали второго сезона, пообещав зрителям больше драмы и юмора.

События шоу «Дом дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

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