Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли

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Стартовали съемки нового сериала «Плакса», шоураннером которого выступает Сергей Жуков. Уже сейчас создатели называют проект «новыми “Ранетками”».

Главная героиня — старшеклассница Маша (эту роль исполнит дочь лидера группы «Руки вверх!» Вероника Жукова), которая сталкивается с буллингом со стороны одноклассников.

По сюжету, архитектурный бизнес отца Маши прогорает, и семья переезжает к бабушке в небольшой городок Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке Маше непросто привыкнуть к быту провинциальной школы и местным порядкам. Новые одноклассники во главе с лидером школы и певицей Крис (Диана Енакаева, запомнившаяся ролью в ромкоме «Родком») тоже не в восторге от новенькой. Травля ужесточается, когда Маша влюбляется в парня Крис (Алексей Онежен) и собирает свой бэнд (Ваня Дмитриенко, Даниил Изотов, Софья Николаева) — «Плакса».

«Это мой первый большой проект, и я в предвкушении чего-то масштабного. Ведь для меня это колоссальный опыт», — рассказывает Ника Жукова, ранее уже появившаяся в небольшой роли в фильме «Артек. Большое путешествие».

Сергей Жуков, генеральный продюсер и автор сценария, обещает, что в сериале «Плакса» будет много музыки: «Каждая песня посвящена какой-то проблеме главной героини, — рассказывает Сергей Жуков. — Будут два классных трека Вани Дмитриенко, версии хитов Цоя и “Сектора Газа” и много моего материала. Мы записали двенадцать песен, которые в результате превратятся в альбом группы “Плакса”».