5 российских фильмов и сериалов, снятых на смартфон

Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская в сериале «Взаперти»

Помните, как когда-то мы пользовались телефонами только для того, чтобы звонить близким? Теперь же смартфоны заменяют сразу несколько гаджетов: компьютер, плеер, навигатор, профессиональную камеру... Последним умело пользуются режиссеры, доказывая, что снять полноценное кино можно всего одним устройством. Вместе с российским магазином приложений RuStore, где можно найти более 5,5 тысячи приложений и игр для Android, собрали примеры таких любопытных кинолент.

Катя и Игорь расстаются и решают разъехаться, но жизнь вносит свои коррективы. Из-за режима самоизоляции пара вынуждена оставаться под одной крышей еще две недели. За это время молодым людям предстоит наладить отношения, найти личное пространство в четырех стенах и вернуться к привычной жизни.

6.0 Взаперти 2020 / Россия 16+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Главные (и единственные) роли в мини-сериале, снятом на Samsung Galaxy в вертикальном формате скринлайф, исполнили Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев, и пикантности сюжету добавлял тот факт, что в реальной жизни актеров тоже связывали романтические отношения. Еще одна «фишка» проекта — все события 5-минутных эпизодов происходят на экранах смартфонов главных героев.

Во время командировки в Санкт-Петербург героиня Виктории Исаковой Елена встречает мужчину своей мечты (с лицом Евгения Цыганова), который тут же куда-то исчезает. Девушка возвращается домой и продолжает искать его всеми способами — в ход идут эзотерика, логика, помощь подруг и куча других средств.

Романтическо-иронический сериал Анны Меликян полностью снят на iPhone, а лиричности ему добавляет черно-белый фильтр.

7.5 Нежность 2020 / Россия 18+ мелодрама комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Марта и Илья женаты уже несколько лет, а Соня и Антон познакомились совсем недавно. Двойное свидание пар внезапно портит откровенный разговор о том, как разнообразить личную жизнь. Ужин перетекает в бурную ссору, и кажется, что отношениям и дружбе пришел конец.

Операторы снимали эту комедийную мелодраму сразу на три смартфона. Режиссер Виталий Манюков поделился, что такое решение сберегло бюджет и сильно сократило время работы над фильмом — все сцены отсняли за 7 смен!

Максим хочет расстаться со своей ревнивой девушкой, но не знает, как это лучше сделать. Пока близкие раздают «полезные» советы, герой придумывает нелепую причину, что влечет за собой катастрофические последствия…

«Фагот» — первая российская картина, полностью снятая на айфон. Режиссер Борис Гуц выбрал для комедии формат POV, когда главный герой находится за кадром, а зрители видят происходящее его глазами. Изначально Гуц планировал снять фильм на GoPro, но позже отказался от экшн-камеры в пользу iPhone.

6.0 Фагот 2018 / Россия 16+ комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Маша тяжело больна и готовится... к своим похоронам. Тем временем ее муж Петя не готов так просто сдаться: чтобы оплатить лечение и спасти любимую, герою предстоит во что бы то ни стало найти весомую денежную сумму за несколько дней.