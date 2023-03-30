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30 марта 2023, статьяОбзоры

5 российских фильмов и сериалов, снятых на смартфон

Кино Mail.ru и магазин приложений RuStore представляют подборку нетипичных киноработ, снятых с помощью всего одного мобильного устройства
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская в сериале «Взаперти»

Помните, как когда-то мы пользовались телефонами только для того, чтобы звонить близким? Теперь же смартфоны заменяют сразу несколько гаджетов: компьютер, плеер, навигатор, профессиональную камеру... Последним умело пользуются режиссеры, доказывая, что снять полноценное кино можно всего одним устройством. Вместе с российским магазином приложений RuStore, где можно найти более 5,5 тысячи приложений и игр для Android, собрали примеры таких любопытных кинолент.

«Взаперти»

Катя и Игорь расстаются и решают разъехаться, но жизнь вносит свои коррективы. Из-за режима самоизоляции пара вынуждена оставаться под одной крышей еще две недели. За это время молодым людям предстоит наладить отношения, найти личное пространство в четырех стенах и вернуться к привычной жизни. 

6.0
Взаперти
2020/Россия16+драма
Моя оценка

Главные (и единственные) роли в мини-сериале, снятом на Samsung Galaxy в вертикальном формате скринлайф, исполнили Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев, и пикантности сюжету добавлял тот факт, что в реальной жизни актеров тоже связывали романтические отношения. Еще одна «фишка» проекта — все события 5-минутных эпизодов происходят на экранах смартфонов главных героев.

«Нежность»

Во время командировки в Санкт-Петербург героиня Виктории Исаковой Елена встречает мужчину своей мечты (с лицом Евгения Цыганова), который тут же куда-то исчезает. Девушка возвращается домой и продолжает искать его всеми способами — в ход идут эзотерика, логика, помощь подруг и куча других средств. 

Романтическо-иронический сериал Анны Меликян полностью снят на iPhone, а лиричности ему добавляет черно-белый фильтр.  

7.5
Нежность
2020/Россия18+мелодрамакомедия
Моя оценка

«Дважды два»

Марта и Илья женаты уже несколько лет, а Соня и Антон познакомились совсем недавно. Двойное свидание пар внезапно портит откровенный разговор о том, как разнообразить личную жизнь. Ужин перетекает в бурную ссору, и кажется, что отношениям и дружбе пришел конец. 

5.0
Дважды два
2020/Россия16+мелодрамакомедия
Моя оценка

Операторы снимали эту комедийную мелодраму сразу на три смартфона. Режиссер Виталий Манюков поделился, что такое решение сберегло бюджет и сильно сократило время работы над фильмом — все сцены отсняли за 7 смен! 

«Фагот»

Максим хочет расстаться со своей ревнивой девушкой, но не знает, как это лучше сделать. Пока близкие раздают «полезные» советы, герой придумывает нелепую причину, что влечет за собой катастрофические последствия…

«Фагот» — первая российская картина, полностью снятая на айфон. Режиссер Борис Гуц выбрал для комедии формат POV, когда главный герой находится за кадром, а зрители видят происходящее его глазами. Изначально Гуц планировал снять фильм на GoPro, но позже отказался от экшн-камеры в пользу iPhone. 

6.0
Фагот
2018/Россия16+комедия
Моя оценка

«Смерть нам к лицу»

Маша тяжело больна и готовится... к своим похоронам. Тем временем ее муж Петя не готов так просто сдаться: чтобы оплатить лечение и спасти любимую, герою предстоит во что бы то ни стало найти весомую денежную сумму за несколько дней. 

Комедийная мелодрама «Смерть нам к лицу» — еще одна мобильная работа Бориса Гуца, снятая на айфон. В отличие от «Фагота», картина создана в жанре мокьюментари — псевдодокументального фильма.

6.0
Смерть нам к лицу
2019/Россия16+мелодрамакомедия
Моя оценка
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