Галкин оправдался за шутки о коллегах на концертах за границей

Максим Галкин | Источник: Legion-Media.ru

Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) ответил на обвинения в разжигании ненависти после того, как несколько раз шутил над коллегами в своих выступлениях за границей. Его слова цитирует StarHit.

«К сожалению, не был на этих выступлениях и не знаю, чем многие восторгаются. Но мне совершенно непонятно, о чем можно шутить в данной ситуации. Почему в зале сидят люди и ржут?! Что смешного происходит в мире? Наоборот — много горя и слез», — раскритиковал шоумена один из подписчиков в соцсетях.

Галкин отреагировал на критику и заявил, что юмор необходим людям в непростые времена. «Во-первых, вы неверно предполагаете. Во-вторых, что вы лично делаете, чтобы в мире было меньше горя и слез?» — ответил артист.

На концерте в США Галкин пошутил над Евгением Петросяном. «Если у Петросяна забрать пенсию, он еще лет 200 в Дубае будет отдыхать!» — сказал он со сцены за границей.