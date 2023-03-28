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28 марта 2023, новость

РКН пригрозил блокировкой транслирующим «Евровидение 2023» ресурсам

Как объяснили в ведомстве, причиной блокировки может стать пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений
«Евровидение 2021»

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор может заблокировать ресурсы, которые будут транслировать «Евровидение 2023», если на конкурсе будет замечена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Конкурс «Евровидение 2023» пройдет в мае в Ливерпуле.

«Российское законодательство запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и в интернете. <…> За распространение подобных материалов закон предусматривает ограничение доступа к информационным ресурсам, а также административную ответственность по ст. 6.21 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, могут ли быть заблокированы ресурсы, транслирующие «Евровидение 2023», если на конкурсе будет замечена пропаганда ЛГБТ.

Ранее правительство России утвердило внесение изменений в правила работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора. Теперь основанием для внесения сайтов или страниц сайтов в реестр в том числе стала ЛГБТ-пропаганда, а также информация, пропагандирующая педофилию или смену пола.

По традиции, песенный конкурс «Евровидение» проводится в стране, которая одержала победу на предыдущем состязании. Украина заявила о готовности принять «Евровидение» в 2023 году, однако ЕВС сообщил, что конкурс не получится провести на Украине из-за сложностей в обеспечении безопасности участников.

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