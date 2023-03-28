Disney уволит 7 тыс. сотрудников

Генеральный директор Disney Боб Айгер в беседе с CNN заявил, что вскоре начнется сокращение штата компании.
В ходе сокращения планируется уволить около 7 тыс. сотрудников. Увольнение сотрудников Disney является частью инициативы по сокращению расходов, направленной на оптимизацию операций компании в «период потрясений» в медиаиндустрии.
«Трудная реальность ухода многих коллег и друзей из Disney — это не то, к чему мы относимся легкомысленно. В трудные моменты мы всегда должны делать все возможное, чтобы Disney могла продолжать доставлять исключительные развлечения зрителям и гостям по всему миру — сейчас и в будущем», — заявил Айгер.
Увольнения будут происходить в три этапа. Первый начнется на этой неделе, и вскоре руководители начнут уведомлять сокращенных сотрудников. По словам Айгера, в апреле состоится второй, более масштабный этап увольнений, в ходе которого будет сокращено несколько тысяч сотрудников. Затем произойдет третий этап увольнений «до начала лета» с целью достичь запланированной компанией цели сокращения 7 тыс. рабочих мест.