Disney уволит 7 тыс. сотрудников

Генеральный директор Disney Боб Айгер в беседе с CNN заявил, что вскоре начнется сокращение штата компании.

В ходе сокращения планируется уволить около 7 тыс. сотрудников. Увольнение сотрудников Disney является частью инициативы по сокращению расходов, направленной на оптимизацию операций компании в «период потрясений» в медиаиндустрии.

«Трудная реальность ухода многих коллег и друзей из Disney — это не то, к чему мы относимся легкомысленно. В трудные моменты мы всегда должны делать все возможное, чтобы Disney могла продолжать доставлять исключительные развлечения зрителям и гостям по всему миру — сейчас и в будущем», — заявил Айгер.