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28 марта 2023, новость

Disney уволит 7 тыс. сотрудников

По словам председателя совета директоров компании, сокращение пройдет в три этапа и начнется уже в конце марта
Источник: Legion-Media.ru

Генеральный директор Disney Боб Айгер в беседе с CNN заявил, что вскоре начнется сокращение штата компании.

В ходе сокращения планируется уволить около 7 тыс. сотрудников. Увольнение сотрудников Disney является частью инициативы по сокращению расходов, направленной на оптимизацию операций компании в «период потрясений» в медиаиндустрии.

«Трудная реальность ухода многих коллег и друзей из Disney — это не то, к чему мы относимся легкомысленно. В трудные моменты мы всегда должны делать все возможное, чтобы Disney могла продолжать доставлять исключительные развлечения зрителям и гостям по всему миру — сейчас и в будущем», — заявил Айгер.

Увольнения будут происходить в три этапа. Первый начнется на этой неделе, и вскоре руководители начнут уведомлять сокращенных сотрудников. По словам Айгера, в апреле состоится второй, более масштабный этап увольнений, в ходе которого будет сокращено несколько тысяч сотрудников. Затем произойдет третий этап увольнений «до начала лета» с целью достичь запланированной компанией цели сокращения 7 тыс. рабочих мест.

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