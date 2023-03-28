Мария Миронова вступилась за Лию Ахеджакову

Мария Миронова | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Мария Миронова в интервью The Voice вступилась за коллегу по сцене Лию Ахеджакову.

«Лия Меджидовна – удивительный человек. Мне не нравится то, что пытаются обижать и даже травить Ахеджакову. Она и другие советские артисты – наша история, и плевать в этот колодец, я считаю, неправильно», — подчеркнула Миронова.

По ее мнению, людям стоит «почитать и уважать» 84-летнюю артистку, несмотря на ее точку зрения. Она убеждена, что критика в адрес Ахеджаковой несвойственна людям, которые обладают чувством такта. Миронова считает, что россиянам не стоит столь резко критиковать эмигрировавших знаменитостей, так как некоторым за рубежом живется крайне непросто.

«Только время рассудит, правильно ли поступили люди, которые уехали из России. Я очень люблю свою страну. И не считаю, что те люди, которые с чем-то не соглашаются, ее не любят», — резюмировала Миронова.

В феврале стало известно, что в «Современнике» отменили последний спектакль с Лией Ахеджаковой под названием «Игра в джин». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя происходящее, отметила, что право художественного руководителя и дирекции театра — снимать или ставить актера.