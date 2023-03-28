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28 марта 2023, новость

Путин поздравил Александра Митту с 90-летним юбилеем

В своей телеграмме президент отметил самобытность и содержательность работ знаменитого режиссера
Александр Митта | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ режиссера Александра Митту с 90-летним юбилеем, отметив самобытность и содержательность его фильмов. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

«Вас по праву считают выдающимся режиссером, талантливым сценаристом и актером, человеком, наделенным неиссякаемыми творческими возможностями. Вы всегда трудитесь увлеченно, заряжаете коллег энергией, верой в собственные силы, и потому ваши фильмы самобытны, интересны и содержательны», — говорится в поздравлении президента.

Глава государства пожелал режиссеру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Александр Наумович Митта (фамилия при рождении Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова).

Режиссерским дебютом Александра Митты стала экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька!..». В дальнейшем он поставил фильмы: «Звонят, откройте дверь» (в 1966 лента удостоилась приза международного фестиваля детских кинокартин в Венеции, Италия), «Гори, гори, моя звезда», «Точка, точка, запятая…» по повести Михаила Львовского, «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Шагал — Малевич» и другие.

В 2000 году на телевидении состоялась премьера его сериала «Граница: Таежный роман», в 2001-м получившего премию ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучшую режиссуру», «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал».

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