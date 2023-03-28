Путин поздравил Александра Митту с 90-летним юбилеем

Александр Митта | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ режиссера Александра Митту с 90-летним юбилеем, отметив самобытность и содержательность его фильмов. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

«Вас по праву считают выдающимся режиссером, талантливым сценаристом и актером, человеком, наделенным неиссякаемыми творческими возможностями. Вы всегда трудитесь увлеченно, заряжаете коллег энергией, верой в собственные силы, и потому ваши фильмы самобытны, интересны и содержательны», — говорится в поздравлении президента.

Глава государства пожелал режиссеру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Александр Наумович Митта (фамилия при рождении Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова).