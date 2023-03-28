Режиссер «Ампир V» попросил россиян не смотреть слитую версию фильма

Кадр из фильма «Ампир V»

Режиссер фильма «Ампир V» Виктор Гинзбург в разговоре с изданием «Подъем» призвал россиян не смотреть слитую в сеть версию ленты, так как в ней отсутствуют важные эпизоды.

«Это старая рабочая копия фильма, которая была украдена каким-то образом. В ней отсутствует целый ряд ключевых сцен, это был такой промежуточный вариант. Поэтому мне как режиссеру, конечно, очень обидно, если наши зрители увидят незаконченный фильм. Лучше подождать», — заверил Гинзбург.

Он отметил, что рано или поздно картина скорее всего выйдет в прокат. В ином случае Гинзбург пообещал обнародовать полную версию фильма с включенными ключевыми сценами. Режиссер признался, что надеется на официальный прокат в России. По его словам, картина «вне политики». Премьера фильма должна состояться летом.

«У фильма будет фестивальная премьера этим летом, он интересен кинематографически на международном фестивале, он вне политики вообще. Мы надеемся, это даст толчок для проката в России. И тогда уже после фестивальных премьер и развития ситуации выложим его», — резюмировал Гинзбург.