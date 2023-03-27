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27 марта 2023, новость

Светлана Немоляева рассказала о влиянии ролей на ее судьбу

85-летняя звезда театра и кино отметила, что не раз то, что она играла, происходило в реальности
Светлана Немоляева | Источник: PersonaStars

85-летняя народная артистка РСФСР, звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» Светлана Немоляева рассказала в интервью «Аргументам и фактам» о влиянии ролей на ее судьбу.

По словам Немоляевой, она сыграла много ролей, которые были «связаны с великой драматургией», и они повлияли на ее жизнь. «Более того, у меня было такое ощущение, что некоторые из них даже определяли мою судьбу. Не раз то, что я сыграла на сцене, потом происходило в реальности. Великая классика тем и отличается, что охватывает весь кругозор жизни человека. В ней есть все – в том числе предвосхищение, предвидение событий», — сказала актриса.

Она уточнила, что мысль «Боже мой, я это уже играла» посещала ее не раз, когда она сталкивалась с различными жизненными ситуациями.

Светлана Немоляева окончила театральное училище им. М. С. Щепкина в 1958 году. Служила в Московском драматическом театре, а с 1959 года — в театре имени Владимира Маяковского. Играет в целом ряде спектаклей текущего репертуара театра, в том числе в постановках «Как важно быть серьезным», «Бешеные деньги», «Плоды просвещения», «Кант», «Таланты и поклонники», «Мертвые души», «Женитьба».

Актриса широко известна своими киноролями, в частности, в картинах Эльдара Рязанова «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово». Ее можно увидеть в десятках фильмов, она продолжает активно сниматься в кино и играть в театре.

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