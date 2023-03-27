Филипп Киркоров рассказал, как провалил экзамен в ГИТИС

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Однажды...» на НТВ признался, что провалил экзамен в ГИТИС.

«Почему-то посчитали, что я не был достаточно подготовлен вокально. Хотя, я думаю, это справедливо. Свою басню я прочитал так, что все хохотали. Что-то станцевал. Но по вокалу я не дотянул», — вспоминает артист. Он пытался поступить в отделение музыкальной комедии, однако впоследствии обучался в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Киркоров признался, что попал в Гнесинку случайно. Он рассказал, что преподавательница Маргарита Ланда отметила его сходство с певцом Сергеем Захаровым. «Маргарита Иосифовна сказала: "Этого мальчика я забираю. Я из него сделаю суперпевца, это будет суперзвезда". И четыре года она меня учила петь», — поделился Киркоров.