Екатерина Климова заявила, что не стремится покорить Голливуд

Екатерина Климова | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Екатерина Климова дала интервью Надежде Стрелец для ее онлайн-шоу.

Отвечая на вопрос о знании английского языка, актриса отметила, что никогда не стремилась покорить Голливуд. «Мне приходили предложения иногда, какие-то пробы надо было записать на английском. <…> Я понимала, что эта дверь для меня закрыта, и я не пыталась туда стучать. У меня нет амбиций какого-то мирового масштаба».

«Зачем мне играть русских шпионок? Пусть они играют их сами. Я здесь играю императриц!» — подчеркнула актриса.