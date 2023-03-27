Екатерина Климова заявила, что не стремится покорить Голливуд

Актриса Екатерина Климова дала интервью Надежде Стрелец для ее онлайн-шоу.
Отвечая на вопрос о знании английского языка, актриса отметила, что никогда не стремилась покорить Голливуд. «Мне приходили предложения иногда, какие-то пробы надо было записать на английском. <…> Я понимала, что эта дверь для меня закрыта, и я не пыталась туда стучать. У меня нет амбиций какого-то мирового масштаба».
«Зачем мне играть русских шпионок? Пусть они играют их сами. Я здесь играю императриц!» — подчеркнула актриса.
По словам Екатерины Климовой, английского языка она не знает не потому, что не хочет его изучать, а из-за нехватки времени. «Мне нужно много работать. Как заниматься саморазвитем, когда ты все время занимаешься развитием своих детей?»
Напомним, Екатерина Климова прославилась ролями в таких фильмах и сериалах, как «Бедная Настя», «С новым годом, мамы!», «Чемпионы», «Елки новые», «Мосгаз» и его многочисленных ответвлениях, «По законам военного времени» и многих других.