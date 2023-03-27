Климова, Мороз, Эрнст с женой: звезды на вручении премии АПКиТ

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В Центре международной торговли Москвы состоялась национальная кинематографическая Х Премия АПКиТ. Продюсеры выбрали и наградили 17 лучших премьер кинопроката, телеэфира и видеосервисов, состоявшихся в 2021 и 2022 годах. А также вручили пять специальных призов. Ведущими торжественной церемонии выступили Евгений Стычкин и Марина Зудина.

Среди главных победителей — драмы «Хрустальный» Душана Глигорова, а также продолжения таких проектов, как «Шифр» (3-й сезон) и «Анна-детективъ» (2-й сезон). Лучшим комедийным сериалом стала «Почка», в аналогичной номинации по итогам 2021 года победу одержали «Вампиры средней полосы» Антона Маслова.

Лучшими полнометражными художественными фильмами названы «Купе номер 6» (2021 год) и «Сердце пармы» (2022 год). Специального приза жюри «За личный вклад в развитие индустрии кино и сериалов» удостоился Константин Эрнст.