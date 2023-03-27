Климова, Мороз, Эрнст с женой: звезды на вручении премии АПКиТ

В Центре международной торговли Москвы состоялась национальная кинематографическая Х Премия АПКиТ. Продюсеры выбрали и наградили 17 лучших премьер кинопроката, телеэфира и видеосервисов, состоявшихся в 2021 и 2022 годах. А также вручили пять специальных призов. Ведущими торжественной церемонии выступили Евгений Стычкин и Марина Зудина.
Гостями вечера стали Екатерина Климова, Дарья Мороз, Константин Эрнст с женой Софьей Эрнст, Анна Снаткина, Александр Горбатов, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Ольга Кузьмина, Елена Подкаминская, Александра Ребенок, Анастасия Уколова и многие другие.
Среди главных победителей — драмы «Хрустальный» Душана Глигорова, а также продолжения таких проектов, как «Шифр» (3-й сезон) и «Анна-детективъ» (2-й сезон). Лучшим комедийным сериалом стала «Почка», в аналогичной номинации по итогам 2021 года победу одержали «Вампиры средней полосы» Антона Маслова.
Кроме того, жюри отметили онлайн-сериалы «Нулевой пациент» с Никитой Ефремовым в главной роли, «Два холма» и трагикомедию Надежды Михалковой «Номинация». В категории «Лучший анимационный сериал» победу дважды — за 2021-й и 2022 годы — одержали «Три кота».
Лучшими полнометражными художественными фильмами названы «Купе номер 6» (2021 год) и «Сердце пармы» (2022 год). Специального приза жюри «За личный вклад в развитие индустрии кино и сериалов» удостоился Константин Эрнст.
Национальная кинематографическая премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручается на протяжении десяти лет, с 2013 года. Награды вручаются фильмам и сериалам, вышедшим в минувшем году на федеральных телеканалах, в кинотеатральном прокате, а также на видеосервисах на территории РФ.