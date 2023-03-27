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27 марта 2023, новость

В Японии появится платформа 9 3/4 из «Гарри Поттера»

Тематический парк в Токио станет вторым культурным пространством подобного типа после лондонского
Платформа 9 3/4 | Источник: Legion-Media.ru

В Токио откроется тематический парк развлечений, посвященный серии произведений Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Открытие состоится 16 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию.

Площадь парка «Тур по студии Warner Bros. в Токио — создание Гарри Поттера» составит 30 га. Основной его достопримечательностью планируют сделать воссозданную платформу 9 3/4, на которой также разместят паровоз. Это станет вторым культурным пространством подобного типа после лондонского парка.

Вход в парк будет стоить 6 тыс. 300 иен для взрослых (примерно 3 тыс. 700 руб.), 5 тыс. 200 иен для школьников (3 тыс. руб.) и 3 тыс. 800 иен (2 тыс. 200 руб.) для детей.

Помимо этого парка, в Японии также есть тематическая зона, посвященная Гарри Поттеру, в парке развлечений Universal Studios.

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