В Японии появится платформа 9 3/4 из «Гарри Поттера»

Платформа 9 3/4 | Источник: Legion-Media.ru

В Токио откроется тематический парк развлечений, посвященный серии произведений Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Открытие состоится 16 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию.

Площадь парка «Тур по студии Warner Bros. в Токио — создание Гарри Поттера» составит 30 га. Основной его достопримечательностью планируют сделать воссозданную платформу 9 3/4, на которой также разместят паровоз. Это станет вторым культурным пространством подобного типа после лондонского парка.

Вход в парк будет стоить 6 тыс. 300 иен для взрослых (примерно 3 тыс. 700 руб.), 5 тыс. 200 иен для школьников (3 тыс. руб.) и 3 тыс. 800 иен (2 тыс. 200 руб.) для детей.