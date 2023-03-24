Роберт Дауни-мл. сыграет главную роль в ремейке «Головокружения» Хичкока

Роберт Дауни-мл. с супругой | Источник: Legion-Media.ru

Компания Paramount Pictures приобрела права на ремейк психологического триллера Альфреда Хичкока 1958 года «Головокружение». Об этом сообщает Variety.

Главную роль в предстоящем проекте исполнит Роберт Дауни-мл. Актер также спродюсирует фильм вместе с женой Сьюзан Дауни и их компанией Team Downey Production. Создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт приступил к написанию сценария.

В оригинальном «Головокружении» Джеймс Стюарт сыграл Джона «Скотти» Фергюсона, детектива полиции Сан-Франциско, который уходит на пенсию из-за парализующего страха высоты, вызванного тяжелым случаем головокружения. Бывший коллега просит Скотти проследить за его женой Мэделин (Ким Новак), одержимой идеей самоубийства.