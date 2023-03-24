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24 марта 2023, новость

Роберт Дауни-мл. сыграет главную роль в ремейке «Головокружения» Хичкока

Создатель «Острых козырьков» уже приступил к написанию сценария
Роберт Дауни-мл. с супругой | Источник: Legion-Media.ru

Компания Paramount Pictures приобрела права на ремейк психологического триллера Альфреда Хичкока 1958 года «Головокружение». Об этом сообщает Variety.

Главную роль в предстоящем проекте исполнит Роберт Дауни-мл. Актер также спродюсирует фильм вместе с женой Сьюзан Дауни и их компанией Team Downey Production. Создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт приступил к написанию сценария.

В оригинальном «Головокружении» Джеймс Стюарт сыграл Джона «Скотти» Фергюсона, детектива полиции Сан-Франциско, который уходит на пенсию из-за парализующего страха высоты, вызванного тяжелым случаем головокружения. Бывший коллега просит Скотти проследить за его женой Мэделин (Ким Новак), одержимой идеей самоубийства.

Напомним, ранее режиссер Кристофер Нолан назвал величайших актеров всех времен и отметил профессионализм Роберта Дауни-мл.

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