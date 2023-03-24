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24 марта 2023, фоторепортажСъемки

Юлия Снигирь снимается в семейной саге: первые фото

Актриса исполняет одну из главных ролей в сериале «Золотое дно»
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Фото предоставлены пресс-службой

Стартовали съемки нового сериала «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева — семейной саги о том, как в борьбе за власть, деньги и влияние ближайшие родственники становятся злейшими врагами.

По сюжету, после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Помимо передела активов, Градовы — жены, дети, внуки — заняты выяснением отношений, с перебиранием старых обид и накопившихся друг к другу претензий. 

Юлия Снигирь сыграет одну из главных героинь — финансиста и стратега компании Алексея Градова Надежду, которая была не только его коллегой, но и любовницей. Именно ее поддержкой заручается Градов-старший в противостоянии за наследство.

«Эта история напоминает мне шахматную партию, и моя героиня Надя — важная фигура в этой партии, — рассказывает актриса. — Мы долго думали над тем, какая она: как одевается, как выглядит, чего она хочет, чего боится, похожа ли она на меня или совсем нет. Пока больше вопросов, чем ответов. Совсем как в шахматах. И мне это очень нравится».

В сериале снимаются Алексей ГуськовЮлия Франц, Марина Ворожищева, Игорь Гордин и другие.

Режиссером-постановщиком проекта стал Илья Ермолов. Производством «Золотого дна» занимаются онлайн-кинотеатр Иви и Продюсерская компания «Среда».

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