Юлия Снигирь снимается в семейной саге: первые фото

По сюжету, после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Помимо передела активов, Градовы — жены, дети, внуки — заняты выяснением отношений, с перебиранием старых обид и накопившихся друг к другу претензий.

Юлия Снигирь сыграет одну из главных героинь — финансиста и стратега компании Алексея Градова Надежду, которая была не только его коллегой, но и любовницей. Именно ее поддержкой заручается Градов-старший в противостоянии за наследство.

«Эта история напоминает мне шахматную партию, и моя героиня Надя — важная фигура в этой партии, — рассказывает актриса. — Мы долго думали над тем, какая она: как одевается, как выглядит, чего она хочет, чего боится, похожа ли она на меня или совсем нет. Пока больше вопросов, чем ответов. Совсем как в шахматах. И мне это очень нравится».