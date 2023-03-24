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24 марта 2023, фоторепортажСъемки

Селену Гомес заметили в свадебном платье на съемках

Актриса примерила образ невесты для сериала «Убийства в одном здании»
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9
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В Нью-Йорке в объектив папарацци попала популярная певица и актриса Селена Гомес, для съемок в одной из сцен третьего сезона сериала «Убийства в одном здании» примерившая свадебное платье.

Вместе с коллегами по проекту Мартином Шортом и Стивом Мартином она снялась в сценах на улицах города. На снимках фотографов она в белом платье и фате невесты в сопровождении коллег садится в такси.

Многосерийный детектив «Убийства в одном здании» рассказывает о живущих по соседству любителях подкастов о расследованиях преступлений. Однажды в их доме происходит настоящее убийство, и герои пытаются применить на практике полученные благодаря своему увлечению навыки сыщиков.

Сериал выходит с 2021 года и уже успел получить премию «Эмми» (пока, правда, лишь в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном сериале») и семь номинаций на «Золотой глобус».

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