Селену Гомес заметили в свадебном платье на съемках

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В Нью-Йорке в объектив папарацци попала популярная певица и актриса Селена Гомес, для съемок в одной из сцен третьего сезона сериала «Убийства в одном здании» примерившая свадебное платье.

Вместе с коллегами по проекту Мартином Шортом и Стивом Мартином она снялась в сценах на улицах города. На снимках фотографов она в белом платье и фате невесты в сопровождении коллег садится в такси.

Многосерийный детектив «Убийства в одном здании» рассказывает о живущих по соседству любителях подкастов о расследованиях преступлений. Однажды в их доме происходит настоящее убийство, и герои пытаются применить на практике полученные благодаря своему увлечению навыки сыщиков.